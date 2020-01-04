Туск считает, что Путин хочет развалить НАТО и ЕС

Целью президента России Владимира Путина является распад Европейского союза и НАТО. В этом деле Кремль даже имеет союзника – польскую партию "Право и справедливость".
Такое заявление сделал бывший глава Европейского союза Дональд Туск, передает "Польское радио".
Он (Путин, – 24 канал) за распад Европейского Союза и НАТО. У него есть союзники и помощники в этом проекте: сознательные, непроизвольные и так называемые "полезные идиоты". Все три категории можно найти в партии "Право и справедливость", – заявил он.
Польская партия "Право и справедливость" имеет 37% депутатов в польском сенате, и 28% в Европарламенте.
При этом Туск подчеркнул, что на данный момент ситуация намного серьезнее, чем это было раньше.
"Изменения в Киеве, тесная интеграция Москвы и Минска, политика президента Трампа являются достаточными причинами, чтобы любой ценой попытаться восстановить элементарный внутренний консенсус в международной политике и восстановить статус Польши как регионального лидера европейской интеграции", – подытожил Туск.
Почему между Польшей и Россией возник конфликт?
Как ответили на скандальные заявления Путина в Польше
Обновлено в 14:24 Такое заявление сделал бывший глава Европейского союза Дональд Туск, передает "Польское радио".
Обновлено в 14:47 Туск говорит, что у Путина есть помощники в этом проекте.