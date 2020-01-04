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Туск считает, что Путин хочет развалить НАТО и ЕС (5 новостей) «Туск говорит, что у Путина есть помощники в этом проекте»

Целью президента России Владимира Путина является распад Европейского союза и НАТО. В этом деле Кремль даже имеет союзника – польскую партию "Право и справедливость".

Такое заявление сделал бывший глава Европейского союза Дональд Туск, передает "Польское радио".

Он (Путин, – 24 канал) за распад Европейского Союза и НАТО. У него есть союзники и помощники в этом проекте: сознательные, непроизвольные и так называемые "полезные идиоты". Все три категории можно найти в партии "Право и справедливость", – заявил он.

Польская партия "Право и справедливость" имеет 37% депутатов в польском сенате, и 28% в Европарламенте.

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При этом Туск подчеркнул, что на данный момент ситуация намного серьезнее, чем это было раньше.

"Изменения в Киеве, тесная интеграция Москвы и Минска, политика президента Трампа являются достаточными причинами, чтобы любой ценой попытаться восстановить элементарный внутренний консенсус в международной политике и восстановить статус Польши как регионального лидера европейской интеграции", – подытожил Туск.

Почему между Польшей и Россией возник конфликт?

Владимир Путин на итоговой пресс-конференции 19 декабря заявил, что СССР не оккупировал Польшу в 1939 году. Он заявил, что войска Союза пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией.

Лидер Кремля также убеждал, что агрессор – Польша, потому что она осенью 1938 года захватила часть Чехословакии. Похожие заявления звучали и от других российских чиновников.

Как ответили на скандальные заявления Путина в Польше

В Польше такому заявлению сильно возмутились. В ответ Варшава 22 декабря отметила, что гитлеровская Германия и Советский Союз Ленина и Сталина последовательно стремились навязать свои порядки другим европейским народам. Вторая мировая война началась с агрессии Германии и Советского Союза на Польшу в 1939 году. А сегодняшние методы российской пропаганды – это воспроизведение худших примеров сталинского периода.

МИД Польши выразил протест и 27 декабря вызвал на разговор посла РФ Сергея Андреева.

29 декабря на специальном брифинге глава правительства Матеуш Моравецкий заявил, что атаки Путина на историю на самом деле касаются не истории, а лишь является попыткой скрыть текущие проблемы России.

Дональд Туск впоследствии подчеркнул, что Путин бесстыдно врет.

Обновлено в 14:24 Такое заявление сделал бывший глава Европейского союза Дональд Туск, передает "Польское радио".

Обновлено в 14:47 Туск говорит, что у Путина есть помощники в этом проекте.