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"Ты что творишь?": Тина Кароль завела пикантным снимком

"Ты что творишь?": Тина Кароль завела пикантным снимком (4 новости)

«Тина Кароль поделилась снимком из фотосессии для которой она позировала в крошечном платьеце и черных колготках. Тина Кароль опубликовала в…»

Украинская певица Тина Кароль поделилась очередным сексуальным снимком. На этот раз артистка подчеркнула свою фигуру маленьким черным платьем с большим разрезом.

Тина Кароль уже давно может похвастаться званием секс-символа украинского шоу-бизнеса. Все потому, что в нарядах она умело сочетает изящество и скромность с сексуальностью, делая акценты то на обнаженные ноги, то на пышный бюст. Не менее игрива официальная инстаграм-страница звезды.

Сегодня, 16 декабря, Тина Кароль поделилась очередной пикантной фотографией. Перед камерой она появилась в черном платье и колготках с продольной лентой. Артистка закатила наряд, соблазнительно обнажив свои ноги. Пикантности снимку добавила поза, которую Тина Кароль выбрала: поп-дива легла на пол и оперлась на кресло.

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Допис, поширений Тина Кароль (@tina_karol) 16 Гру 2019 р. о 8:19 PST

В заметке артистка призналась, что автором фото была Анна Гончарова. Тина Кароль ранее уже делилась с поклонниками эротическими черно-белыми снимками, созданными в сотрудничестве с фотографом. Поэтому в сети предполагают, что певица опубликовала архивный кадр, который ранее она не показывала поклонникам.

Известно, что для съемки Анны Гончаровой звезда примерила черные платья, боди, сексуальное белье или брюки. Каждый обіденный образ Тина Кароль с легкостью превращала в стильный look, добавляя к фотографиям особую пикантность.

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Допис, поширений Тина Кароль (@tina_karol) 8 Гру 2019 р. о 8:37 PST

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Допис, поширений Тина Кароль (@tina_karol) 3 Гру 2019 р. о 1:48 PST

ФОТО К НОВОСТИ: «"Ты что творишь?": Тина Кароль завела пикантным снимком»
Фото "Ты что творишь?": Тина Кароль завела пикантным снимком
Фото Тина Кароль порадовала фанатов новым горячим фото
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