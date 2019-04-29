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Тяжелобольной политзаключенный Бекиров хочет начать голодовку

Тяжелобольной политзаключенный Бекиров хочет начать голодовку (4 новости)

«Тяжелобольной украинский политзаключенный Эдем Бекиров намерен начать голодовку»

Эдем Бекиров, у которого сахарный диабет, первая группа инвалидности и ампутирована правая нога, заявил о намерении начать голодовку 

Об этом сообщил его адвокат Ислам Веляев в Facebook.

О своих намерениях Бекиров заявил 26 апреля 2019 во время судебного заседания в "Верховном Суде" Республики Крым.

По словам адвоката, его подзащитный принял такое решение из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Отмечается, что в течение более 10 дней, сотрудники медицинской части СИЗО вводят Бекирова инъекцию инсулина без измерения уровня сахара в его крови. В то же время, родственники неоднократно пытались передать экспресс-тесты для измерения сахара, однако сотрудники медчасти их не принимают под разными предлогами.

"Это может привести к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода. Во время последней моей встречи с Эдемом, его лицо было опухшее и покрыто бурыми пятнами. Он с трудом передвигался, его мучает одышка, постоянные боли в левой стороне груди", - заявил адвокат.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  29.04.19, 17:54 Адвокат рассказал, что во время последней встречи с подзащитным, у того было много тревожных симптомов.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  29.04.19, 19:10 Политзаключенный Эдем Бекиров, у которого сахарный диабет и первая группа инвалидности, намерен начать голодовку, сообщил в Facebook его адвокат Ислям Велиляев.Бекиров незконно удерживается в российском…
Украинская правда Украинская правда  ·  29.04.19, 20:32 Тяжелобольной украинский политзаключенный Эдем Бекиров намерен начать голодовку.
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Тяжелобольной политзаключенный Бекиров хочет начать голодовку

Тяжелобольной политзаключенный Бекиров хочет начать голодовку
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