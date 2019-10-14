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Тысячи активистов завершили "марш против капитуляции" и начали митинг на Майдане Незалежности

Тысячи активистов завершили "марш против капитуляции" и начали митинг на Майдане Незалежности (4 новости)

«В центре Киева проходит торжественный марш националистов по случаю 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, акция проходит под лозунгом Защитим…»

"Поверьте, у меня уже аллергия на слово "капитуляция". И хочу еще раз всех заверить – никакой сдачи национальных интересов не будет", - заявил президент Зеленский в Одессе. С аллергией Владимиру Александровичу придется смириться: сегодняшняя акция в Киеве имеет в названии все то же ненавистное ему слово. Но здесь надо читать и между строк. Марш сопротивления капитуляции, вероятно, несет и несколько иные месседжи кроме тех, что заявлены официально. 112.ua исследовал их совместно с экспертами.

Горячие сердца и здравый смысл 14 октября, День защитника Украины, украинцы отметили маршем "Нет - капитуляции!". О чем этот марш, телеканалу "Прямой" рассказала депутат от "Европейской солидарности" и командир батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич.

"Сейчас основные требования этой акции – запрет внедрения особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины, потому что это путь к нашему развалу. Это запрет внедрения амнистии для боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", это запрет отвода украинских войск за линию разграничения, это запрет любых негосударственных военизированных формирований, в частности народной милиции на территории ОРДЛО. Это запрещение проведения выборов любых органов власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения полного контроля по всему периметру украино-российской границы", - сказала она.

Казалось бы, все ожидаемо. Однако реакция на событие со стороны президента Зеленского была несколько не соответствующей. Накануне, 13 октября, официальная ФБ-страница главы государства размещает длинный пост, в котором и поздравления защитникам, и осторожное предупреждение, а, может, даже и завуалированная угроза. "Верю, что в этот день горячие сердца не омрачат здравого смысла. Прошу вас, будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения", - обращается Зеленский к участникам марша.

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О том, что он сам мог бы появиться на марше, речь даже не идет. А зря. "Марш строится по красным линиям, значимым для общества: "Нет - формуле Штайнмайера, амнистии боевикам, компромиссам с Кремлем, особому статусу Донбасса. Это можно расценивать и как марш против Зеленского, но если он сделает правильные шаги, то может опереться на митингующих, и они будут для него не врагами, а поддержкой и опорой", - говорит в интервью 112.ua политолог Кирилл Сазонов.

"Он (Зеленский) мог бы появиться на этом марше, и с точки зрения рейтинга и пиара, это был бы прекрасный ход, но, думаю, что на такой шаг у Зеленского не хватит смелости. На пресс-конференции он четко отмечал, что за красные линии не пройдет, и с этим месседжем мог бы сейчас выйти к протестующим и превратить их в своих сторонников. Но, к сожалению, во время таких акций он предпочитает вообще покинуть Киев. Нет, он не появится, особенно на фоне того, как ему нашептывают, что акция проплачена Порошенко", - добавляет эксперт.

К Порошенко мы вернемся позже. А пока еще несколько слов о том, чего боится Зеленский.

Фобии гаранта Практически все опрошенные нами эксперты соглашаются

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Украинская правда Украинская правда  ·  14.10.19, 15:15 В центре Киева проходит торжественный марш националистов по случаю 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, акция проходит под лозунгом "Защитим украинскую землю". Фото, видео
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