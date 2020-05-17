Тысячи немцев вышли на акции протеста против карантина (3 новости) «Участники акции были в масках, но стояли рядом»

Около трех десятков "желтых жилетов" и медиков собрались сегодня на площади де ла Борш в Страсбурге, несмотря на запреты от властей из-за пандемии. Об этом сообщает DNA, информирует УНН.