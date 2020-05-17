  1. Главная
  2. Новости
  3. Тысячи немцев вышли на акции протеста против карантина
УНН УНН ·
· Франция · Протесты · Акция · Площадь · Акция протеста
Тысячи немцев вышли на акции протеста против карантина

Тысячи немцев вышли на акции протеста против карантина (3 новости)

«Участники акции были в масках, но стояли рядом»

Около трех десятков "желтых жилетов" и медиков собрались сегодня на площади де ла Борш в Страсбурге, несмотря на запреты от властей из-за пандемии. Об этом сообщает DNA, информирует УНН.

"Около трех десятков "желтых жилетов" и представителей системы уличной медицины собрались в эту субботу на площади де ла Борш в Страсбурге", - пишет издание.

Однако подобные действия власти встретили враждебно, поскольку в стране действуют жесткие антикоронавирусные ограничения.

"В условиях кризиса здравоохранения такие мероприятия способствуют распространению коронавируса. Подобные сборы ограничены исключительно до 10 человек, которые не соблюдались. Одного из демонстрантов арестовали", - сообщила префект региона Гранд-Эст Джосияна Шевалье.

Отмечается, что придерживаясь запрета манифестаций, активисты разделились на несколько ячеек протестов и появлялись в р...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  17.05.20, 02:48 Участники акции были в масках, но стояли рядом.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Легкие прически за 5 минут: на короткие, средние и длинные волосы (Фото)

Легкие прически за 5 минут: на короткие, средние и длинные…
Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 17 мая

Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 17 мая
&quot;Чилдрен Кинофест&quot; объявил программу

"Чилдрен Кинофест" объявил программу
Россия проиграла экономическую борьбу: Орешкин назвал главную причину провала

Россия проиграла экономическую борьбу: Орешкин назвал главную причину провала
Эстония завершает режим чрезвычайного положения

Эстония завершает режим чрезвычайного положения
Российский политолог объяснил, почему Путин так держится за власть

Российский политолог объяснил, почему Путин так держится за власть
Вчені вияснили, як хижі рослини навчилися перетравлювати м&#039;ясо

Вчені вияснили, як хижі рослини навчилися перетравлювати м'ясо
Трамп планирует возобновить финансирование ВОЗ

Трамп планирует возобновить финансирование ВОЗ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.