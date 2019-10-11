У берегов Саудовской Аравии взорвался иранский танкер: что об этом известно

Иранский нефтяной танкер был подорван в Красном море примерно в 100 километрах от саудовского портового города Джедда. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на иранские СМИ. Как пишет издание, в танкер ударили два снаряда. Иранская сторона считает, что произошедшее могло быть террористической атакой. В результате судно серьезно пострадало и загорелось, по предварительным данным, произошла утечка нефти. Все члены экипажа живы, никто из них не пострадал. Отмечается, что ситуация на борту находится под контролем. Танкер Sinopa принадлежит Национальной иранской нефтяной компании (NIOC). Судно направлялось в Сирию через Суэцкий канал и Средиземное море с грузом в один миллион баррелей нефти на борту. Как ранее сообщал Фокус: 13 июня в Оманском заливе у берегов Ирана произошли взрывы. США обнародовали доказательства причастности Ирана к взрыву танкеров. В начале мая два саудовских нефтетанкера подверглись диверсионной атаке у побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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