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Фокус Фокус · · Обновлено в 13:42
· Город · Море · Саудовская Аравия
У берегов Саудовской Аравии взорвался иранский танкер: что об этом известно

У берегов Саудовской Аравии взорвался иранский танкер: что об этом известно (9 новостей)

«По предварительной информации взрыв мог быть террористическим актом»

Иранский нефтяной танкер был подорван в Красном море примерно в 100 километрах от саудовского портового города Джедда. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на иранские СМИ. Как пишет издание, в танкер ударили два снаряда. Иранская сторона считает, что произошедшее могло быть террористической атакой. В результате судно серьезно пострадало и загорелось, по предварительным данным, произошла утечка нефти. Все члены экипажа живы, никто из них не пострадал. Отмечается, что ситуация на борту находится под контролем. Танкер Sinopa принадлежит Национальной иранской нефтяной компании (NIOC). Судно направлялось в Сирию через Суэцкий канал и Средиземное море с грузом в один миллион баррелей нефти на борту. Как ранее сообщал Фокус: 13 июня в Оманском заливе у берегов Ирана произошли взрывы. США обнародовали доказательства причастности Ирана к взрыву танкеров. В начале мая два саудовских нефтетанкера подверглись диверсионной атаке у побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Обновлено в 12:28 Иранский танкер в Красном море, на котором в пятницу утром произошли взрывы и вспыхнул пожар, вероятно, подвергся атаке двух ракет. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление владельца танкера – госкорпорацию National Iranian…

Обновлено в 13:42 Добыча сланцевой нефти в США резко упала

ФОТО К НОВОСТИ: «У берегов Саудовской Аравии взорвался иранский танкер: что об этом известно»
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Телеграф Телеграф  ·  11.10.19, 09:57 По предварительной информации взрыв мог быть "террористическим актом".
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  11.10.19, 10:20 Инцидент произошел в Красном море, неподалеку от порта Джедда, что в Саудовской Аравии. По предварительным данным, экипаж судна не пострадал. Из-за взрыва нефть, которую перевозил танкер, разлилась в…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  11.10.19, 10:44 Неподалеку от берегов Саудовской Аравии, в Красном море, произошел взрыв на борту иранского танкера. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 канал". По известным...
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  11.10.19, 11:02 В результате взрыва были повреждены два основных резервуара танкера, нефть разлилась в море. Скорее всего, это повысит вероятность перебоев с поставками.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  11.10.19, 11:28 В Красном море недалеко от порта Джедда в Саудовской Аравии произошел взрыв на танкере.
Новый Регион Новый Регион  ·  11.10.19, 12:07 Рост может оказаться непродолжительным, прежупреждают эксперты Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов. Как отмечают аналитики, нефть дорожает…
Голос.UA Голос.UA  ·  11.10.19, 12:28 Иранский танкер в Красном море, на котором в пятницу утром произошли взрывы и вспыхнул пожар, вероятно, подвергся атаке двух ракет. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает телеканал Press TV со ссылкой…
UBR.ua UBR.ua  ·  11.10.19, 13:42 После сообщений иранских информагентств, что две ракеты поразили в Красном море (недалеко от Саудовской Аравии) государственный нефтяной танкер Sinopa, стоимость нефти моментально подскочила более чем…
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