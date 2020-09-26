У ЦПК Шабунина нет оснований для обжалования уже закрытого дела «Роттердам+» – адвокат (3 новости) «Об этом она сказала после заседания Высшего антикоррупционного суда 25 сентября»

Суд истребовал документы, которые должны подтвердить наличие прав у общественной организации Центр противодействия коррупции во главе с Виталием Шабуниным обжаловать решение САП о закрытии дела "Роттердам плюс", сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.У общественной организации Центр противодействия коррупции, которую возглавляет Виталий Шабунин, нет процессуальных оснований для подачи заявления об отмене решения Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" за неимением в нем состава преступления. Об этом после заседания Высшего антикоррупционного суда 25 сентября сообщила "ГОРДОНу" адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

"Для нас очень сомнительным является заявление ЦПК, поскольку из единого реестра досудебных расследований, с которым мы были ознакомлены, мы не видели, что данные лица являются заявителями, а, соответственно, в силу положений УПК имеют право обжаловать подобное решение", сообщила адвокат.

По ее словам, суд ист...