У директора харьковской "инфекционки" диагностировали коронавирус

Директор харьковской областной клинической инфекционной больницы Павел Нартов госпитализирован с подтвержденным коронавирусом Covid-19. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в медучреждении.

"Госпитализирован он и начмед - у себя же в больнице", - сказал источник.

Отметим, что 19 мая Нартов в интервью харьковским журналистам сообщил, что в больнице коронавирус был подтвержден у 14 медиков. Из них на тот момент уже были выписаны три человека.

Как известно, на сегодняшний день в Харьковской области зафиксировано 866 случаев заражения коронавирусом. Из них 204 человека вылечились и 33 умерли.

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