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У директора харьковской "инфекционки" диагностировали коронавирус

У директора харьковской "инфекционки" диагностировали коронавирус (4 новости)

«У директора Харьковской областной клинической инфекционной больницы Павла Нартова подтвержден COVID-19, его госпитализировали, сообщил информированный источник»

Директор харьковской областной клинической инфекционной больницы Павел Нартов госпитализирован с подтвержденным коронавирусом Covid-19. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в медучреждении.

"Госпитализирован он и начмед - у себя же в больнице", - сказал источник.

Отметим, что 19 мая Нартов в интервью харьковским журналистам сообщил, что в больнице коронавирус был подтвержден у 14 медиков. Из них на тот момент уже были выписаны три человека.

Как известно, на сегодняшний день в Харьковской области зафиксировано 866 случаев заражения коронавирусом. Из них 204 человека вылечились и 33 умерли.

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ФОТО К НОВОСТИ: «У директора харьковской "инфекционки" диагностировали коронавирус»
Фото У директора харьковской "инфекционки" подтвержден COVID-19 - источник
Фото У директора харьковской "инфекционки" диагностировали коронавирус
Фото У директора харьковской инфекционной больницы диагностировали COVID-19, — СМИ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.05.20, 20:40 У директора Харьковской областной клинической инфекционной больницы Павла Нартова подтвержден COVID-19, его госпитализировали, сообщил информированный источник.
АТН АТН  ·  22.05.20, 21:23
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  22.05.20, 22:15 В Харьковской области, где подтвердили 866 случаев заражения коронавирусом, COVID-19 обнаружили у директора областной областной клинической инфекционной больницы Павла Нартова. Его госпитализировали.…
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