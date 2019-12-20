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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 01:52
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У Джо Байдена был конфликт интересов - Луценко

У Джо Байдена был конфликт интересов - Луценко (6 новостей и 1 видео)

«Бывший глава ГПУ убежден, что у Джо Байдена был конфликт интересов»

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что экс-вице-президент США Джо Байден не нарушал украинского законодательства. Тем не менее, его действия имеют признаки конфликта интересов, заявил он в поздним вечером в пятницу, 20 декабря, в украинском телеэфире.

"Украинских законов Джо и Хантер Байдены не нарушали, но очень похоже на то, что у старшего из них есть конфликт интересов между полномочиями вице-президента США и человека, который требовал снять с должности Генерального прокурора Виктора Шокина, который расследовал дело фирмы, выплачивающей его сыну достаточно большие средства", - заявил Луценко.

Луценко добавил, что расследовать дело о возможном конфликте интересов Джо Байдена должны правоохранительные органы Соединенных Штатов, несмотря на все давление со стороны адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

https://youtu.be/BpQ0JpLsk9s

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По словам Луценко, именно экс-посол США в Украине Мари Йованович заблокировала его встречу с руководством Федерального бюро расследований США. В результате стало невозможным возвращение в госбюджет Украины семи миллиардов долларов, украденных окружением Виктора Януковича.

"Йованович в своих показания в Конгрессе говорила, что Луценко обратился к ней с просьбой организовать встречу с высокопоставленными лицами США, но не подал представителю ФБР при посольстве Украины необходимой информации", - рассказал Луценко и показал письмо, в котором говорится о теме его обращения в посольство.

Как говорит Луценко, это означает, что Йованович лгала под присягой. Он добавил, что Йованович, как представительнице Демократической партии США, не было выгодно возвращение Украины денег. Ведь фонд Franklin Templeton, на счета которого были выведены деньги, является ключевым инвестором предвыборной кампании демократов.

В свою очередь, Мари Йованович тоже несколько раз вспомила о бывшем генпрокуроре Украины Юрие Луценко. В частности, Йованович опровергла обвинения Луценко в том, что она якобы передала указания не преследовать некоторых людей. 

Обновлено в 01:52 Луценко добавил, что расследовать дело о возможном конфликте интересов Джо Байдена должны правоохранительные органы Соединенных Штатов, несмотря на все давление со стороны адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

ФОТО К НОВОСТИ: «У Джо Байдена был конфликт интересов - Луценко»
Фото У Джо Байдена был конфликт интересов - Луценко
Фото Луценко: Джо Байден не нарушал украинского законодательства
Фото Луценко обвинил Байдена в конфликте интересов
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  20.12.19, 22:16 Бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что экс-вице-президент США Джо Байден не нарушал украинского законодательства, но его действия имеют признаки конфликта интересов.
Телеграф Телеграф  ·  20.12.19, 22:40 Бывший глава ГПУ убежден, что у Джо Байдена был конфликт интересов.
Главред Главред  ·  20.12.19, 22:53 Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что экс-вице-президент США Джо Байден не нарушил украинские законы, однако его действия в Украине имеют признаки конфликта интересов. "Украинских...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.12.19, 23:02 Бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что экс-вице-президент США Джо Байден не нарушал украинского законодательства, но его действия имеют признаки конфликта интересов.
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