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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 13:16
· Православная Церковь · Церковь
У Епифания отказались от идеи переносить Рождество

У Епифания отказались от идеи переносить Рождество (5 новостей)

«Переход Православной церкви Украины на Григорианский календарь и перенос Рождества Христова на 25 декабря вызовет смятение в православном слое страны.…»

Переход Православной церкви Украины на григорианский календарь может внести "смятение" в украинское православие. Об этом сообщил архиерей ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook.

"Поспешное календарная реформа (и даже непродуманные одни попытки сейчас прорекламировали ее предложениями "удвоение празднование") потенциально "законсервируют" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут смятение в украинское православие на десятилетия вперед", - сообщил он.

Поэтому, по словам Зори, риски от реформы церковного календаря сегодня очевидны и реальны.

Ранее сообщалось, что Епифаний планирует перенести Рождество. Перенести дату празднования Рождества хотят с 7 января на 25 декабря, но только тогда, когда верующие будут к этому готовы.

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Также сообщалось, что УПЦ КП и УАПЦ окончательно ликвидированы. На Архиерейский собор Православной церкви Украины собрался весь епископат во главе с митрополитом Епифанием.

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Обновлено в 13:16 По словам Зори, риски от реформы сейчас - "очевидные и реальные, в отличие от пользы для верующих".

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Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  24.12.19, 13:16 Переход Православной церкви Украины на Григорианский календарь и перенос Рождества Христова на 25 декабря вызовет "смятение" в православном слое страны. Об этом заявил архиерей ПЦУ Евстратий Зоря на своей…
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