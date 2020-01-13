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У фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" произошло заражение крови из-за укусов клопов и блох в СИЗО

У фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" произошло заражение крови из-за укусов клопов и блох в СИЗО (5 новостей)

«Из-за антисанитарного состояния камеры»

Крымский татарин Тофик Абдулгазиев содержался в камере, в которой большое количество клопов и блох. Из-за укусов насекомых у него появились гнойные раны.У крымского татарина, политзаключенного Тофика Абдулгазиева произошло заражение крови. Об этом 13 января в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, санитарное состояние общей камеры СИЗО в Крыму, в которой содержался Абдулгазиев, не соответствует нормам, в помещении много клопов и блох. Из-за укусов насекомых у политзаключенного появились гнойные раны и заражение крови.

Денисова заявила, что несмотря на состояние здоровья украинцу не оказывают медицинскую помощь и он был помещен в психиатрическую больницу.

"Указанное противоречит гарантированным нормам ст. 3 Конвенции про защиту прав человека и основных свобод и пунктов 10, 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, принятых Экономическим и социальным советом ООН", написана она.

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Денисова призвала уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову принять неотложные меры для обеспечения надлежащих условий, проведения обследования и предоставления медицинской помощи крымскому татарину.

Абдулгазиев был незаконно задержан российскими силовиками 27 марта 2019 года по делу "Хизб ут-Тахрир".

11 ноября "Киевский районный суд Симферополя" на три месяца продлил ему и другим задержанным арест.

Абдулгазиев является одним из 24 крымских татар, которых задержали после обысков в марте 2019 года по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир". Это международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.01.20, 17:11 Из-за антисанитарного состояния камеры
Униан Униан  ·  13.01.20, 17:36 Украинский омбудсмен отметила, что несмотря на ухудшение состояния здоровья, Абдулгазиев не получает надлежащей медицинской помощи.
УНН УНН  ·  13.01.20, 17:58 "В незаконно задержанного крымского татарина Тофика Абдулгазиева - заражение крови. Санитарное состояние общей камеры "ФКУ СИЗО 1 ГУФСВП России в Республике Крым и города Севастополя", где находился гражданин…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  13.01.20, 18:13 Однако политзаключенному в аннексированном Крыму не оказывают необходимой медицинской помощи.
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