  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" случился приступ в СИЗО, - адвокат
Общество
УНН УНН ·
· СИЗО
У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" случился приступ в СИЗО, - адвокат

У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" случился приступ в СИЗО, - адвокат (4 новости)

«Состояние здоровья крымскотатарского активиста Шабана Умерова, который является фигурантом второго симферопольского дела Хизб ут-Тахрир, существенно ухудшилось. Об этом сообщает правозащитная организация…»

“В следственном изоляторе уже продолжительное время он испытывает боли в области сердца и жжение, это сопровождается головными болями, пересыханием во рту, ознобом, осложнённым дыханием. Несколько недель назад у него был достаточно серьёзный приступ. Благодаря сокамерникам ему удалось восстановить немножко своё состояние, то есть выйти из критического положения”, — сказал адвокат Назим Шейхмамбетов.

Он добавил, что в условиях СИЗО у Шабана Умерова обострились проблемы со здоровьем.

“Мы направили соответствующие заявления на имя начальника медсанчасти следственного изолятора и на адрес администрации следственного изолятора. Мы надеемся, что по этим заявлениям проведется соответствующая работа и будут приняты меры. В частности, будет оказана должная медицинская помощь моему подзащитному Умерову Шабан агъа. В целом Шабан агъа выглядит насколько можно так сказать, неплохо, но похудел. Передал всем слова благодарности за поддержку и за поддержку его семьи”, — отметил Назим Шейхмамбетов.

Бывший замглавы Минэкономики вышел из СИЗО под залог
Бывший замглавы Минэкономики вышел из СИЗО под залог

Он также добавил, что в пятницу 13 декабря, в отношении фигуранта второй симферопольской группы “дела Хизб ут-Тахрир” Шабана Умерова прошли следственные действия. В ходе процедуры был обнаружен ряд нарушений, относительно которых защитником были сделаны соответствующие замечания в протоколе: “Я бы отметил, что лица, которые были наряду с Шабан агъа представлены для опознания лица, имели значительные отличия. В частности, они не носили бороду, в то время как Умеров Шабан агъа её носит. Также эти лица были родом из центральной Азии. То есть для человека, живущего в Крыму, скорее всего будет очевидным то, что если уголовные дела ведутся против крымских татар, то визуально отличить крымского татарина от жителя центральной Азии можно безо всяких усилий”, — сказал адвокат.

Также

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  14.12.19, 12:33 Состояние здоровья крымскотатарского активиста Шабана Умерова, который является фигурантом второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", существенно ухудшилось. Об этом рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов,…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  14.12.19, 12:42 Крымский татарин, пленник Кремля Шабан Умеров в течение длительного времени ощущает боли в районе сердца, находясь в СИЗО. Несколько недель назад в следственном изоляторе у него даже случился очень серьезный…
Канал 112 Канал 112  ·  14.12.19, 14:08 Состояние здоровья крымскотатарского активиста Шабана Умерова, который является фигурантом второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", существенно ухудшилось. Об этом сообщает правозащитная организация…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
&quot;Мисс мира-2019&quot;: победительницей конкурса стала представительница Ямайки

"Мисс мира-2019": победительницей конкурса стала представительница Ямайки
Климатический саммит в Мадриде завершился без соглашения

Климатический саммит в Мадриде завершился без соглашения
Епифаний: ПЦУ будет праздновать Рождество 25 декабря, если все поддержат эту идею

Епифаний: ПЦУ будет праздновать Рождество 25 декабря, если все поддержат…
У фигуранта &quot;дела Хизб ут-Тахрир&quot; случился приступ в СИЗО, - адвокат

У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" случился приступ в СИЗО, -…
Минветеранов готово оказать весь спектр правовой помощи подозреваемым в деле Шеремета

Минветеранов готово оказать весь спектр правовой помощи подозреваемым в деле…
Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Погода на 14 декабря: дождь и мокрый снег по всей Украине

Погода на 14 декабря: дождь и мокрый снег по всей…
Убийство Шеремета: суд арестовал Кузьменко и Антоненко

Убийство Шеремета: суд арестовал Кузьменко и Антоненко
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Есть 45 млн? В Украине начали проводить перепись населения

Есть 45 млн? В Украине начали проводить перепись населения
В СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности

В СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности
Водолазы-спасатели достали тела двух мужчин из озера на Киевщине

Водолазы-спасатели достали тела двух мужчин из озера на Киевщине
Трудовые мигранты Финляндии в основном украинцы

Трудовые мигранты Финляндии в основном украинцы
Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск: кто ушел 14-12-2019

Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск: кто ушел 14-12-2019
Бавария — Вердер — 6:1. Видео голов и обзор матча

Бавария — Вердер — 6:1. Видео голов и обзор матча
В Финляндии большинство заробитчан приехали с Украины. Названо количество

В Финляндии большинство заробитчан приехали с Украины. Названо количество
Францию затопило: есть первые жертвы, власти объявили эвакуацию

Францию затопило: есть первые жертвы, власти объявили эвакуацию
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.