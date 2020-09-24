У Харкові горить двоповерховий будинок, є загиблий (4 новости) «До гасіння залучено 40 чоловік особового складу особового складу та 12 одиниць техніки»

У Харкові співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідують пожежу в багатоквартирному двоповерховому житловому будинку на вул. Конторська, 18.

"24 вересня о 18:10 в м. Харків на вул. Конторська, 18 на другому поверсі багатоквартирного двоповерхового житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням на горище і дах. Станом на 19:20 площа пожежі становить близько 200 м", – повідомляє прес-служба ДСНС.

Під час гасіння було виявлено тіло загиблої людини.

Станом на 19:47 пожежу було локалізовано. Тривають роботи з ліквідації.

До гасіння залучено 56 людей особового складу та 16 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, уночі в Києві на вулиці Закревського, 71 (район Троєщина) сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Унаслідок цього одна людина загинула і ще одна постраждала.

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