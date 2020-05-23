У Китаї за добу не зафіксовано жодного випадку COVID-19 (3 новости) «У Китаї за минулу добу не було зафіксовано жодного нового випадку захворювання на коронавірус»

С начала пандемии в КНР в течение дня впервые не зарегистрировали ни одного симптомного случая коронавируса. Между тем у 28 человек обнаружили бессимптомное течение COVID-19.

23 мая материковый Китай впервые сообщил об отсутствии больных коронавирусом с симптомами, сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая.

По состоянию на 23 мая в Китае зарегистрированы 79 симптомных больных коронавирусом, а еще 390 пациентов не имеют симптомов и просто находятся под наблюдением врачей.

Согласно данным СНБО, за все время пандемии в Китае обнаружили 84 081 случай заражения коронавирусом. 17 332 человека выздоровели, но 4 638 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

К слову, в связи с пандемией COVID-19 в Ухане запретили продавать, покупать, кушать диких животных и охотиться на них. Так как, вероятнее всего, распространение нового коронавируса началось с городского рынка, где продавали диких животных. Этот запрет продлится не менее 5 лет.