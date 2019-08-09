У Кличко отрицают разрешение суда на обыски в КГГА

В Киевской городской государственной администрации опровергли информацию о разрешении на обыск ее структурных подразделений по делу о возможной растрате средств во время строительства Большой кольцевой дороги. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Как отмечается, в постановлении Голосеевского районного суда Киева о строительстве участка Большой кольцевой дороги речь идет исключительно о временном доступ к вещам и документам, а не о проведении обысков. "КГГА постоянно взаимодействует с правоохранительными органами с целью обеспечения расследования любых неправомерных действий. Все запросы правоохранительных органов обрабатываются в соответствии с законодательством", – сказано в сообщении. В ведомстве отмечают, что информация в постановлении суда по делу № 752/13649/19 относительно перечня документов, которыми располагает Департамент экономики и инвестиций КГГА не соответствует действительности. "Владение документами, перечисленными в постановлении, не относится к компетенции Департамента экономики и инвестиций, определенной положением о нем", – сказано в сообщении. Как ранее сообщал Фокус: 08 августа сообщалось, что полиция получила доступ к документам КГГА с возможностью изъятия их оригиналов в связи с расследованием строительства участка Большой Окружной дороги. В июле в Кабмине заявили, что Укравтодор провел почти 50% всех запланированных на 2019 год ремонтов дорог государственного значения.