У Климца подтвердили его арест в России (4 новости) «В то же время она опровергла информацию о том, что Климец давал взятки»

Украинский бизнесмен Павел Климец действительно арестован в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook его советника по коммуникациям Юлии Трестер, УНН

"Я, как советник по коммуникациям президента компании OLYMP Павла Климца, должна сообщить следующее: сегодня в лентах новостей многих изданий появилась информация об аресте Павла Климца в Москве. Информация только об аресте соответствует действительности. Взятки не было. Работают адвокаты. Учитывая отношения с государством-соседом, семья Климца воздерживается от комментариев и умоляет СМИ не строить никаких версий, это может навредить, потому что безопасность и жизнь Павла Климца может быть под угрозой. Последние годы Павел Климец отходил от дел в отношении компании, в планах была общественная деятельность ради развития экономики Украины и популяризации таких инструментов привлечения инвестиций, как свободные экономические зоны и территории приоритетного развития", - сообщила она. Как сообщал УНН, в Москве следователями Следственного комитета России (СКР) задержан известный украинский бизнесмен Павел Климец.