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У Климца подтвердили его арест в России

У Климца подтвердили его арест в России (4 новости)

«В то же время она опровергла информацию о том, что Климец давал взятки»

Украинский бизнесмен Павел Климец действительно арестован в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook его советника по коммуникациям Юлии Трестер, УНН

"Я, как советник по коммуникациям президента компании OLYMP Павла Климца, должна сообщить следующее: сегодня в лентах новостей многих изданий появилась информация об аресте Павла Климца в Москве. Информация только об аресте соответствует действительности. Взятки не было. Работают адвокаты. Учитывая отношения с государством-соседом, семья Климца воздерживается от комментариев и умоляет СМИ не строить никаких версий, это может навредить, потому что безопасность и жизнь Павла Климца может быть под угрозой. Последние годы Павел Климец отходил от дел в отношении компании, в планах была общественная деятельность ради развития экономики Украины и популяризации таких инструментов привлечения инвестиций, как свободные экономические зоны и территории приоритетного развития", - сообщила она. Как сообщал УНН, в Москве следователями Следственного комитета России (СКР) задержан известный украинский бизнесмен Павел Климец.

ФОТО К НОВОСТИ: «У Климца подтвердили его арест в России»
Фото У Климца подтвердили его арест в России
Фото У Климца подтвердили его арест в России
Фото Советник украинского миллионера Климца подтвердила информацию о его аресте в Москве
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РБК Украина РБК Украина  ·  27.04.19, 11:31 Украинский миллионер, бывший нардеп и владелец алкогольной компании "Олимп" Павел Климец действительно арестован в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook его советника по коммуникациям…
Комментарии Комментарии  ·  27.04.19, 13:13 По словам советника Климца, в последние годы он отходил от дел в компании "Олимп" Украинский миллионер, бывший нардеп и владелец алкогольной компании "Олимп" Павел Климец действительно арестован в России.…
Униан Униан  ·  27.04.19, 15:01 В то же время она опровергла информацию о том, что Климец давал взятки.
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