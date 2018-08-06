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Гордон Гордон · · Обновлено в 20:09
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У Костенко сломана рука, он нуждается в помощи, - Денисова

У Костенко сломана рука, он нуждается в помощи, - Денисова (15 новостей и 1 видео)

«О состоянии Александра Костенко рассказала украинский омбудсмен»

Освобожденный из колонии в РФ 3 августа украинец Александр Костенко сегодня въехал на территорию Украины. Он будет в Киеве вечером, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.Освобожденный из российской колонии украинский активист Александр Костенко в сопровождении украинских консулом уже пересек украинскую границу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады и переговорщица в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

"Как проинформировал меня госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц и наши консулы, Александр Костенко вместе с нашими дипломатами пересекли российско-украинскую границу. Планируется, что к вечеру они будут в Киеве", написала Геращенко.

Она отметила, что сегодня в 16.00 в МИД Украины состоится брифинг, на котором дипломаты расскажут об усилиях по защите украинских политзаключенных в РФ.

"Украинская сторона и в дальнейшем будет делать все для поддержки наших незаконно заключенных в РФ граждан, независимо от их взглядов, убеждений или возможных вопросов к ним со стороны украинских правоохранительных органов. Наша задача освободить, помочь, защитить права, добиваться консульского доступа", добавила Геращенко.

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Костенко арестовали в Крыму 8 февраля 2015 года. По данным защиты, перед задержанием его похитили сотрудники ФСБ, избивали, пытали током и сломали руку. Затем, по словам адвоката, Костенко избивали в СИЗО его сокамерники.

15 мая 2015 года "Киевский районный суд Симферополя" приговорил украинца к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения за "умышленное причинение легкого вреда здоровью" сотруднику крымского спецподразделения "Беркут" во время протестов в Киеве и незаконное хранение "основных частей огнестрельного оружия".

26 августа 2015 года адвокат крымчанина Дмитрий Сотников сообщил, что срок заключения сократили на четыре месяца.

3 августа 2018 года Костенко освободили из российской колонии.

Обновлено в 19:39 "Почуваю себе не дуже добре. Рука болить, зламали. Буду робити, будемо лікувати", - зазначив Костенко.

Обновлено в 20:09 Костенко приехал к своему дому. Там он минуту поговорил с журналистами и ушел домой в сопровождении омбудсмена Людмилы Денисовой и матери.

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