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У Кривому Розі дівчина стріляла в живіт прокурору: опубліковане відео розстрілу

У Кривому Розі дівчина стріляла в живіт прокурору: опубліковане відео розстрілу (3 новости и 1 видео)

«Между прокурором и девушкой возник конфликт, нарушительница выстрелила в мужчину с травматического пистолета Форт»

В Сеть выложили видео из Кривого Рога, где недавно девушка из травматического пистолета расстреляла сотрудника прокуратуры Алексея Пипку. Как сообщает издание «Новости Днепра», стрелявшая — из коллектива прокуратуры. Во время вечеринки по поводу дня рождения одного из сотрудников, между пострадавшим и стрелявшей возник конфликт. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что спорщики вышли на улицу, где ссора продолжилась. Девушка выпустила в своего оппонента всю обойму — прокурор получил ранение в область живота. Его прооперировали. Ранее пострадавший прокурор заявлял, что его травма не была связана с профессиональной деятельностью, просил не арестовывать стрелявшую в него девушку. Суд избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Ранее сообщалось, что полиция задержала 16-летнего парня, который смертельно ранил 45-летнего жителя Вышгорода. ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  25.05.20, 16:53 В мережу виклали відео з Кривого Рогу, де дівчина з травматичного пістолета розстріляла співробітника прокуратури Олексія Пипку
MIGnews MIGnews  ·  25.05.20, 17:56 Между прокурором и девушкой возник конфликт, нарушительница выстрелила в мужчину с травматического пистолета Форт.
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