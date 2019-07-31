У лидера Приднестровья нашли украинский паспорт: видео

"Президент" непризнанной республики Приднестровье Вадим Красносельский по меньшей мере 10 раз пользовался украинским загранпаспортом для того, чтобы попасть в Киев, Харьков и Одессу.

Подтверждение использования политиком украинского паспорта при пересечении границы предоставила журналистам Госпогранслужба Украины, говорится в расследовании Rise Moldova.

Чиновник до 2016 года был главой приднестровского МВД в звании генерал-майора и находился в международном розыске. Впрочем, это не мешало ему пересекать украинскую границу. За 2007 – 2015 годы он путешествовал с украинским паспортом более 10 раз и около 300 – с русским.

В украинском МВД сказали, что пока Красносельский не находится в уголовном розыске. При этом они не подтвердили, был ли он в нем раньше, до того, как он стал "президентом" и был снят с розыска по инициативе Молдовы.

Согласно расследованию, Красносельский почти ежемесячно пересекал украинскую границу по паспортам разных стран.

Отметим, что украинские и российские паспорта в Приднестровье очень распространены. Множество жителей непризнанной республики имеют возможность получить двойное и тройное гражданство. Зато Украина запрещает иметь двойное гражданство.

Как Приднестровье отделилось от Молдовы? В 1992 году 14 российская армия поддержала сепаратистов Приднестровья. Она стала защитником интересов местной элиты и пророссийского населения региона в ходе конфликта, который начинался. Во многом присутствие армии помешало молдавской власти силой решить конфликт. Ни одна цивилизованная страна не признает самостоятельности Приднестровья.