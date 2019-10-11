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У меня аллергия на слово "капитуляция", - Зеленский

У меня аллергия на слово "капитуляция", - Зеленский (5 новостей)

«Владимир Зеленский заявил, что сдачи национальных интересов Украины на Донбассе и капитуляции не будет»

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу в пятницу, 11 октября, заявил, что слово "капитуляция" вызывает у него аллергию.

"Поверьте, у меня действительно уже аллергия на слово "капитуляция". Хочу в очередной раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не обо мне и не об Украине", - сказал он.

Зеленский отметил, что перед избранием главой государства обещал прекратить войну и восстановить территориальную целостность государства, и заверил, что после избрания его позиция не изменилась.

Также президент заверил, что не забывает об аннексированном Россией Крыме, возвращение которого станет следующим вызовом.

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По его словам, его позицию укрепит грамотная дипломатия, сильный сектор безопасности и обороны, а также возрождение экономики и обеспечение благосостояния украинских граждан.

При этом он акцентировал, что главное в этих составляющих - единство украинцев. 

Как сообщалось, в ходе визита в Одессу Зеленский представил нового губернатора региона.

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ФОТО К НОВОСТИ: «У меня аллергия на слово "капитуляция", - Зеленский»
Фото У меня аллергия на слово "капитуляция", - Зеленский
Фото У меня уже аллергия на слово "капитуляция": Зеленский выступил в Одессе (Видео)
Фото Зеленский: У меня аллергия на слово "капитуляция"
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