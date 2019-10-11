У меня аллергия на слово "капитуляция", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу в пятницу, 11 октября, заявил, что слово "капитуляция" вызывает у него аллергию.
"Поверьте, у меня действительно уже аллергия на слово "капитуляция". Хочу в очередной раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не обо мне и не об Украине", - сказал он.
Зеленский отметил, что перед избранием главой государства обещал прекратить войну и восстановить территориальную целостность государства, и заверил, что после избрания его позиция не изменилась.
Также президент заверил, что не забывает об аннексированном Россией Крыме, возвращение которого станет следующим вызовом.
По его словам, его позицию укрепит грамотная дипломатия, сильный сектор безопасности и обороны, а также возрождение экономики и обеспечение благосостояния украинских граждан.
При этом он акцентировал, что главное в этих составляющих - единство украинцев.
Как сообщалось, в ходе визита в Одессу Зеленский представил нового губернатора региона.
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