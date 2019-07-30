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У него уже все позади, - Гройсман о Порошенко

У него уже все позади, - Гройсман о Порошенко (7 новостей)

«Гройсман знову пояснив, чому не пішов на вибори разом з Порошенком»

Действующий премьер-министр Владимир Гройсман поделился впечатлениями от последнего интервью бывшего президента Украины Петра Порошенко. Свои мысли он опубликовал на странице в Facebook во вторник, 30 июля.

"Прочитал интервью Петра Алексеевича для Украинской правды. Похоже, он так и не сделал для себя выводов из всего, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, так и не понял, почему я не пошел на выборы вместе с ним. На самом деле есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями", - написал он.

Гройсман отметил, что не смог реализовать все задуманное через подходы Порошенко.

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"Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов. В конце и я тоже не смог из-за его подходов реализовать все то, что намеревался сделать. И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него уже все позади. Но я уверен - у Украины все еще впереди", - считает премьер.

ФОТО К НОВОСТИ: «У него уже все позади, - Гройсман о Порошенко»
Фото У него уже все позади, - Гройсман о Порошенко
Фото Гройсман о Порошенко: У него уже все позади
Фото Гройсман рассказал, почему не пошел на выборы вместе с Порошенко
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.07.19, 20:25 Премьер-министр Владимир Гройсман высказал ряд критических замечаний в адрес пятого президента Украины Петра Порошенко.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  30.07.19, 21:01 Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что у экс-президента Петра Порошенко все позади, потому что вместо служения государству он занимался узурпацией власти. Об этом Гройсман написал на своей странице…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  30.07.19, 21:03 Гройсман знову пояснив, чому не пішов на вибори разом з Порошенком
Фокус Фокус  ·  30.07.19, 21:12 Глава украинского Кабинета министров Владимир Гройсман, прочитав интерьвью экс-президента Петра Порошенко "Украинской правде", высказал в Facebook.свое мнение по этому поводу.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  30.07.19, 21:39 Владимир Гройсман также отметил, что не смог реализовать все то, что намеревался сделать, из-за подходов Порошенко.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  30.07.19, 22:30 Премьер-министру Владимиру Гройсману "частные интересы" экс-президента Петра Порошенко помешали реализовать все, что он планировал сделать на своем посту
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