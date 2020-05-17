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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 14:19
· Радикальная партия
У Олега Ляшко родился сын: "Самое большое счастье на свете"

У Олега Ляшко родился сын: "Самое большое счастье на свете" (17 новостей)

«Он поделился новостью в соцсети»

Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии 47-летний Олег Ляшко стал отцом. Он также решил поблагодарить медработников роддома. Отдельные слова благодарности он выразил своей 50-летней супруге Росите.

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Чиновник решил поделиться радостной новостью со своими читателями в Facebook.

"Родился сын! Благодарю Бога и жене за большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома", - написал он.

Стоит отметить, что не так давно экс-нардеп поделился снимками своей беременной супруги. На фото, Росита Сайранен, которая уже находится на последних неделях беременности, выгуливает собак возле дома. Кстати, о беременности жены Ляшко намекнул еще в марте этого года. Тогда политик опубликовал у себя на странице снимок, на котором держит в руках ползунки.

У Олега Ляшко родился сын (фото: facebook.com/O.Liashko)

Олег Ляшко и Росита в браке...

Обновлено в 14:04 17 мая лидер Радикальной партии — Олег Ляшко стал отцом.

Обновлено в 14:19 "Родился сын! Благодарю Бога и жену за самое большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома", - говорится в заметке.

ФОТО К НОВОСТИ: «У Олега Ляшко родился сын: "Самое большое счастье на свете"»
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