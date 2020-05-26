У полицейского из состава ООС подтвердили коронавирус, - штаб (3 новости) «У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил»

По данным штаба операции Объединенных сил, инфицированный коронавирусом правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области.У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден COVID-19. Об этом 26 мая в Facebook сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что инфицированный коронавирусом правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области.

В настоящее время он находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей. Состояние его здоровья удовлетворительное.

"Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактировавшие лица прошли медицинский осмотр и тестирование на COVID-19. Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах", говорится в сообщении.

По состоянию на утро 26 мая в Украине коронавирусом заразились 21 584 человека. Из них 7575 выздоровели, 6...