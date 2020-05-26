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У полицейского из состава ООС подтвердили коронавирус, - штаб

У полицейского из состава ООС подтвердили коронавирус, - штаб (3 новости)

«У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил»

По данным штаба операции Объединенных сил, инфицированный коронавирусом правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области.У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден COVID-19. Об этом 26 мая в Facebook сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что инфицированный коронавирусом правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области.

В настоящее время он находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей. Состояние его здоровья удовлетворительное.

"Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактировавшие лица прошли медицинский осмотр и тестирование на COVID-19. Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах", говорится в сообщении.

По состоянию на утро 26 мая в Украине коронавирусом заразились 21 584 человека. Из них 7575 выздоровели, 6...

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.20, 11:34 У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Канал 112 Канал 112  ·  26.05.20, 12:11 У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заражения коронавирусом Covid-19. Милиционер выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области. Об этом сообщается на странице пресс-центра…
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