У половині випадків хворих на COVID-19 в Україні не вдалося встановити джерело інфікування (3 новости) «Люди не пам'ятають з ким вони контактували або ж вони перебували у місцях масового скупчення людей, - лікар»

У половині випадків заражень коронавірусомв в Україні джерело інфікування людини невідоме. Про це в інтерв'ю "Українській правді.Життя" повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

"50% – це ті випадки, у яких тип передачі інфекції не встановлено, близько 30% – це тісний контакт з підтвердженим випадком, і 8% – там, де був факт подорожі", – пояснив Кузін.

Він додав, що невстановлений тип передачі інфекції – це коли не вдалося зібрати епідемічний анамнез, тобто людина не пам'ятає, з ким контактувала, або якщо вона знаходилася в місцях масового скупчення людей, де міг бути хворий.

"Або, наприклад, людина мала багато контактів по роботі і точно сказати або визначити, з ким саме з підтверджених випадків вона контактувала, неможливо", – зазначив Кузін.

Нагадаємо, в Україні станом на 9:00 18 травня 18 616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів од...