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У половині випадків хворих на COVID-19 в Україні не вдалося встановити джерело інфікування

У половині випадків хворих на COVID-19 в Україні не вдалося встановити джерело інфікування (3 новости)

«Люди не пам'ятають з ким вони контактували або ж вони перебували у місцях масового скупчення людей, - лікар»

У половині випадків заражень коронавірусомв в Україні джерело інфікування людини невідоме. Про це в інтерв'ю "Українській правді.Життя" повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

"50% – це ті випадки, у яких тип передачі інфекції не встановлено, близько 30% – це тісний контакт з підтвердженим випадком, і 8% – там, де був факт подорожі", – пояснив Кузін.

Він додав, що невстановлений тип передачі інфекції – це коли не вдалося зібрати епідемічний анамнез, тобто людина не пам'ятає, з ким контактувала, або якщо вона знаходилася в місцях масового скупчення людей, де міг бути хворий.

"Або, наприклад, людина мала багато контактів по роботі і точно сказати або визначити, з ким саме з підтверджених випадків вона контактувала, неможливо", – зазначив Кузін.

Нагадаємо, в Україні станом на 9:00 18 травня 18 616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів од...

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  18.05.20, 18:08 В Украине в половине случаев заражения коронавирусом не смогли установить источник инфицирования. Об этом заявил глава Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин в интервью…
Главком Главком  ·  18.05.20, 18:10 Люди не пам'ятають з ким вони контактували або ж вони перебували у місцях масового скупчення людей, - лікар
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