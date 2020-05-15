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У президента сообщили, сколько областей полностью выплатили надбавки медикам

У президента сообщили, сколько областей полностью выплатили надбавки медикам (6 новостей)

«Некоторые из регионов уже даже начали выплачивать наобавки за апрель»

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил президенту Владимиру Зеленскому, что уже в половине областей Украины выплатили надбавки медикам. Об этом шла речь на традиционном совещании в Офисе главы государства.

По словам главы Минздрава, уже 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом.

Остальные регионы проводят финальные расчеты. В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель. Например, Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже получил на это около 19 миллионов гривен.

«Я буду держать вопрос доплат врачам на контроле, пока свои надбавки за такую тяжелую и ответственную работу не получит последний врач, который борется с коронавирусом», – отметил Владимир Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно вспыхнул скандал с обещанными доплатами врачам. Глава Минздрава "шокирован" невыплатой медикам 300% зарплаты "за коронавирус". Максим Ст...

ФОТО К НОВОСТИ: «У президента сообщили, сколько областей полностью выплатили надбавки медикам»
Фото В некоторых областях уже начинаются выплаты надбавок медикам за апрель - Степанов
Фото Степанов: в некоторых областях уже начинаются выплаты надбавок медикам за апрель
Фото У президента сообщили, сколько областей полностью выплатили надбавки медикам
Фото Степанов – Зеленскому: В 12 областях медикам полностью выплатили надбавки
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.05.20, 13:15 Остальные регионы проводят финальные расчеты. В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель.
Униан Униан  ·  15.05.20, 13:51 Зеленский обещает держать на личном контроле вопрос выплат, пока последний врач, который борется с коронавирусом, не получит надбавку.
Капитал Капитал  ·  15.05.20, 14:04 Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что уже 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом, остальные…
Телеграф Телеграф  ·  15.05.20, 14:13 Зеленский обещает держать на личном контроле вопрос выплат, пока последний врач, который борется с коронавирусом, не получит надбавку.
ТСН ТСН  ·  15.05.20, 14:46 Некоторые из регионов уже даже начали выплачивать наобавки за апрель.
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