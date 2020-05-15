У президента сообщили, сколько областей полностью выплатили надбавки медикам (6 новостей) «Некоторые из регионов уже даже начали выплачивать наобавки за апрель»

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил президенту Владимиру Зеленскому, что уже в половине областей Украины выплатили надбавки медикам. Об этом шла речь на традиционном совещании в Офисе главы государства.

По словам главы Минздрава, уже 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом.

Остальные регионы проводят финальные расчеты. В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель. Например, Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже получил на это около 19 миллионов гривен.

«Я буду держать вопрос доплат врачам на контроле, пока свои надбавки за такую тяжелую и ответственную работу не получит последний врач, который борется с коронавирусом», – отметил Владимир Зеленский.

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