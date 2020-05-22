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У Путина могут возникнуть большие проблемы из-за Кадырова и коронавируса

У Путина могут возникнуть большие проблемы из-за Кадырова и коронавируса (3 новости)

«У Путина могут возникнуть большие проблемы из-за Кадырова и коронавируса»

Владимир Путин люто ненавидит Александра Габышева. Думает, что шаман украл у него президентскую удачу. С походом якута в прошлом году атомные ракеты начали взрываться на испытаниях, чудо-подлодки горят и тонут и даже оппозиция в Москве начинает бунтовать из-за местных выборов. А недавно коронавирус нанес удар в самое сердце путинской системы власти – в Москву доставили Рамзана Кадырова.

Об этом говорится в новом видеоблоге Ивана Яковины "Безумный мир" на 24 канале.

Коронавирус скосил Кадырова

В российских околокремлевских кругах очень распространено мнение, что Владимир Путин люто ненавидит якутского шамана Александра Габышева. Причем ненавидит не просто так, а по очень серьезной причине – якобы шаман украл его президентскую удачу.

Конечно, к такой версии событий можно относиться с юмором, но объективная реальность сейчас ей не противоречит.

В последние года полтора у Путина буквально все валится из рук. С походом шамана в прошлом году атомные ракеты начали взрываться на испытаниях, космические ракеты – падать в океан, чудо-подлодки горят и тонут без видимых причин, и даже оппозиция в Москве начинает бунтовать из-за ничтожных местных выборов.

Ну, а дальше еще хуже: в декабре шаман пошел в новый поход, и тут же появился коронавирус. Пандемия обрушила цены на нефть и запустила ужасный экономический кризис. Природа, конечно, очистилась. Но у Путина сорвалиь 2 главных дела года:

  • сначала он не смог провести всеобщее голосование по объявлению себя вечным царем;

  • потом пришлось отменить юбилейный парад победы.

    • А эти 2 мероприятия были исключительно важны для Путина. Референдум он воспринимает как подтверждение своей легитимности. Если угодно – небесного, божественого мандата на правление. Ну, а парад победы – символический акт своего доминирования, своей победы, своей власти.

    После этого коронавирус стал выкашивать ряды ближайших соратников российского президента. В больнице оказался премьер-министр, 3 простых министров, несколько церковных начальников и даже личный пресс-секреатрь самого Путина.

    Конечно, в такой ситуации любой человек начнет пугаться своей тени, а у Путина давно развилась самая настоящая оккультная паранойя. Он приказал своим дементорам арестовать и посадить его в Якутский Азбакан. Но, как выяснилось, Габышевская магия действует и оттуда.

    В минувший четверг коронавирус нанес удар в самое сердце путинской системы власти. Специальным медицинским рейсом из Грозного в Москву доставили чеченского султана Рамзана Кадырова.

    Рамзана Кадыров / Фото "РИА Новости"

    Как сообщают источники российских СМИ, несколько дней назад он почувствовал недомогание. Сначала он лечился как от обычной простуды, но это не помогло – ему стало хуже.

    Компьютерная томография показала, что у него обширное поражение легочных тканей. В тяжелом состоянии Кадырова направили в одну из московских клиник для элиты – либо в Коммунарку, либо в ЦКБ.

    Как выяс

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