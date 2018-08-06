  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. У Путина прогнозируют "страшный конфликт" из-за возможного вступления Грузии в НАТО
Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 13:33
· НАТО · Россия · Грузия
У Путина прогнозируют "страшный конфликт" из-за возможного вступления Грузии в НАТО

У Путина прогнозируют "страшный конфликт" из-за возможного вступления Грузии в НАТО (16 новостей)

«Премьер РФ вспомнил войну в Грузии»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает потенциально опасным вступление Грузии в Североатлантический альянс.Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать серьезный конфликт. Такое мнение в эфире радиостанции "Ъ FM" высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать страшный конфликт. Непонятно, зачем это надо", заявил Медведев.

По его словам, войны между Грузией и РФ в 2008 году можно было избежать.

"Никакой неизбежности не было", убежден российский премьер.

В Афганистане смертник атаковал колонну военных НАТО, как минимум трое…
В Афганистане смертник атаковал колонну военных НАТО, как минимум трое…

12 июля 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, так как реализовала необходимые реформы.

8 12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с югоосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

По официальным грузинским данным, в августовском конфликте 2008 года с грузинской стороны погибли 413 человек, в том числе 166 военных, 16 полицейских и 220 гражданских лиц, ранения получили 2234 человека.

Обновлено в 13:19 Медведев отметил, что так называемый "вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией в 2008 году, в который вмешалась Россия, можно было бы предупредить, поскольку в силовом варианте "никакой неизбежности не было".

Обновлено в 13:33 Заявление он сделал в десятую годовщину захвата Осетии.

ФОТО К НОВОСТИ: «У Путина прогнозируют "страшный конфликт" из-за возможного вступления Грузии в НАТО»
Фото Спровоцирует страшный конфликт: РФ отреагировала на возможное вступление Грузии в НАТО
Фото Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный конфликт"
Фото Медведев пригрозил НАТО новым "страшным конфликтом"
Фото "Катастрофические последствия" - Медведев угрожает НАТО новым конфликтом
Фото Медведев угрожает НАТО новым конфликтом
Фото Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный конфликт", - Медведев
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  06.08.18, 10:19 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.08.18, 11:04 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО "может спровоцировать страшный конфликт"
УНН УНН  ·  06.08.18, 11:05 "Это (вступление Грузии в НАТО - ред.) может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо", - заявил Медведев. По его словам, вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, произошедшего…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  06.08.18, 11:17 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям, а также "спровоцировать страшный...
Украинская правда Украинская правда  ·  06.08.18, 11:45 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям.
Обозреватель Обозреватель  ·  06.08.18, 11:49 Премьер РФ вспомнил войну в Грузии
Depo.ua Depo.ua  ·  06.08.18, 11:55 Заявление российского премьера в интервью радиостанции "Коммерсант ФМ" цитирует агентство ТАСС , передает Depo.ua . "Это (вступление Грузии в НАТО – ред.) может спровоцировать страшный конфликт. Непонятно,…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  06.08.18, 12:02 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать страшные последствия. Об этом он заявил в интервью радиостанции Коммерсант ФМ, передает пропагандистский ресурс ТАСС."Это…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  06.08.18, 12:17 Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может привести к новому конфликту с катастрофическими последствиями. "Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать страшный…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  06.08.18, 12:17 Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может привести к новому конфликту с катастрофическими последствиями. "Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать страшный…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  06.08.18, 12:37 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям.
РБК Украина РБК Украина  ·  06.08.18, 12:49 Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный конфликт". Об этом он заявил в эфире одной из российских радиостанций.Медведев…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.08.18, 13:19 Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил убеждение, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный конфликт". Свое заявление политик сделал в эфире одной из российских радиостанций.…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.08.18, 13:33 Заявление он сделал в десятую годовщину захвата Осетии.  
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет более 4 миллиардов евро – СМИ

Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет более 4 миллиардов…
У Путина прогнозируют &quot;страшный конфликт&quot; из-за возможного вступления Грузии в НАТО

У Путина прогнозируют "страшный конфликт" из-за возможного вступления Грузии в…
Глава РПЦ Кирилл встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем перед заседанием по &quot;украинскому вопросу&quot;

Глава РПЦ Кирилл встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем перед заседанием…
Порошенко проведет совещание с &quot;дипломатическим войском&quot;

Порошенко проведет совещание с "дипломатическим войском"
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Гандзюк

ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Гандзюк
Турция заморозит активы американских министров в ответ на санкции США

Турция заморозит активы американских министров в ответ на санкции США
Янукович встретился со своим экс-адвокатом

Янукович встретился со своим экс-адвокатом
Стало известно, когда освобожденный политзаключенный Костенко вернется в Украину

Стало известно, когда освобожденный политзаключенный Костенко вернется в Украину
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Один Крым - два Путина: двойники засветились на разных мероприятиях оккупированного полуострова

Один Крым - два Путина: двойники засветились на разных мероприятиях…
Wizz Air запустит новые рейсы из Украины в европейских городов

Wizz Air запустит новые рейсы из Украины в европейских городов
Разработали украинское приложение для знакомств

Разработали украинское приложение для знакомств
Азовское море может стать российским, - британский эксперт

Азовское море может стать российским, - британский эксперт
В сети высмеяли работу американской звезды в российском МИДе

В сети высмеяли работу американской звезды в российском МИДе
Семейная жизнь вчетвером: сыграли свадьбу две пары близнецов

Семейная жизнь вчетвером: сыграли свадьбу две пары близнецов
В Харькове незаконнная бизнесвумен продавала нелегальный кальянный табак

В Харькове незаконнная бизнесвумен продавала нелегальный кальянный табак
Перегруженные фуры и жара вновь разрушили дороги в Одессе, - ФОТОФАКТ

Перегруженные фуры и жара вновь разрушили дороги в Одессе, -…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.