У Путина прогнозируют "страшный конфликт" из-за возможного вступления Грузии в НАТО (16 новостей) «Премьер РФ вспомнил войну в Грузии»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает потенциально опасным вступление Грузии в Североатлантический альянс.Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать серьезный конфликт. Такое мнение в эфире радиостанции "Ъ FM" высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать страшный конфликт. Непонятно, зачем это надо", заявил Медведев.

По его словам, войны между Грузией и РФ в 2008 году можно было избежать.

"Никакой неизбежности не было", убежден российский премьер.

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12 июля 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, так как реализовала необходимые реформы.

8 12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с югоосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

По официальным грузинским данным, в августовском конфликте 2008 года с грузинской стороны погибли 413 человек, в том числе 166 военных, 16 полицейских и 220 гражданских лиц, ранения получили 2234 человека.

Обновлено в 13:19 Медведев отметил, что так называемый "вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией в 2008 году, в который вмешалась Россия, можно было бы предупредить, поскольку в силовом варианте "никакой неизбежности не было".

Обновлено в 13:33 Заявление он сделал в десятую годовщину захвата Осетии.