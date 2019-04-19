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Гордон Гордон · · Обновлено в 17:06
· Вооружённые силы Украины · Президент Украины · Май
У резервистов, пехотинцев и сержантов ВСУ будет свой праздник

У резервистов, пехотинцев и сержантов ВСУ будет свой праздник (7 новостей)

«OBOZREVATEL предлагает узнать о том, что значит этот день для истории»

Согласно указам, подписанным президентом Украины Петром Порошенко, День пехоты должны отмечать 6 мая, День сержанта ВСУ – 18 ноября, а День резервиста – 18 мая.Президент Украины Петр Порошенко 19 апреля подписал указы, которыми учредил празднование в стране Дня пехоты, Дня сержанта Вооруженных сил Украины и Дня резервиста.

"С целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, выявленных в борьбу за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начало современных военных традиций постановляю установить в Украине День пехоты, который отмечать ежегодно 6 мая", говорится в указе №152/2019.

Указ №153/2019 устанавливает День сержанта ВСУ.

"Отмечая преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин Вооруженных сил Украины, их мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, с целью приумножения военных традиций сержантского и старшинского состава ВСУ постановляю установить в Украине День сержанта ВСУ, который отмечать ежегодно 18 ноября", указано в документе.

Еще один указ устанавливает День резервиста.

"Учитывая важную роль резервистов в деле защиты Отечества, ее независимости и территориальной целостности, их готовность в любое время стать в ряды Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, с целью дальнейшего развития современных военных традиций, укрепление патриотического духа в обществе постановляю установить в Украине День резервиста Украины, который отмечать ежегодно 18 мая", говорится в указе №154/2019.

Обновлено в 16:22 "С целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, выявленных в борьбу за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начало современных военных традиций постановляю установить в Украине День…

Обновлено в 17:06 Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, согласно которым устанавливаются День пехоты, День резервиста Украины и День сержанта Вооруженных сил Украины.

ФОТО К НОВОСТИ: «У резервистов, пехотинцев и сержантов ВСУ будет свой праздник»
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Комментарии Комментарии  ·  19.04.19, 15:11 18 ноября - День сержанта Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о Дне сержанта Вооруженных Сил Украины, согласно которому этот день будет отмечаться 18 ноября. Об этом говорится в указе Президента…
РБК Украина РБК Украина  ·  19.04.19, 15:34 Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, согласно которым устанавливаются День пехоты, День резервиста Украины и День сержанта Вооруженных сил Украины. Соответственные указы опубликованы сегодня,…
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.04.19, 17:06 Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, согласно которым устанавливаются День пехоты, День резервиста Украины и День сержанта Вооруженных сил Украины.
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