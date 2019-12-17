  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. У российского бомбардировщика в полете отказал двигатель
Мир
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Министерство обороны · Россия · Область · Двигатель
У российского бомбардировщика в полете отказал двигатель

У российского бомбардировщика в полете отказал двигатель (3 новости)

«В Астраханской области России дальний бомбардировщик Ту-22 после отказа двигателя выполнил посадку на грунт»

17 декабря в Астраханской области России в дальнего бомбардировщика Ту-22 отказал двигатель.

Самолет вынужден был сесть на грунт, сообщили в Минобороны РФ.

"Благодаря грамотным действиям экипажа удалось увести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт", - написали в сообщении.

Пока неизвестно, пострадал ли кто-то из членов экипажа и в каком состоянии самолет.

Министерство обороны выселяет санаторий «Лермонтовский»
Министерство обороны выселяет санаторий «Лермонтовский»

Ту-22 (по классификации НАТО - Blinder) - советский дальний сверхзвуковой стратегический бомбардировщик конструкции КБ Туполева, предназначался для замены бомбардировщика Ту-16. В Военно-воздушных силах СССР имел прозвище "Шило" за форму фюзеляжа, и "Людоед" за высокую аварийность. Ту-22 был наиболее аварийным самолетом советских ВВС: только до 1975 года разбилось около 70 машин. Последние Ту-22 были сняты с вооружения ВВС РФ и ВМФ России в 1990-е годы.

В Краснодарском крае РФ разбился военный вертолет Ми-28 "Ночной охотник". Погибли двое силовиков.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  17.12.19, 12:51 В Астраханской области России дальний бомбардировщик Ту-22 после отказа двигателя выполнил посадку на грунт
UAinfo UAinfo  ·  17.12.19, 14:36 На земле разрушений нет, сообщили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что полет бомбардировщика проходил без боекомплекта.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
В США фургон протаранил супермаркет, много пострадавших

В США фургон протаранил супермаркет, много пострадавших
У российского бомбардировщика в полете отказал двигатель

У российского бомбардировщика в полете отказал двигатель
Экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни

Экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни
Путин подписал закон о временном запрете на выезд из РФ для экс-сотрудников ФСБ

Путин подписал закон о временном запрете на выезд из РФ…
НАТО отметило наивысшую активность подлодок РФ со времен холодной войны

НАТО отметило наивысшую активность подлодок РФ со времен холодной войны
Семейная жизнь Кейт Миддлтон и Принца Уильяма: как супруги воспитывают детей

Семейная жизнь Кейт Миддлтон и Принца Уильяма: как супруги воспитывают…
Зозуля ответил фанатам &quot;Райо&quot;: Они меня обижают, потому что я принимаю душ и умею читать

Зозуля ответил фанатам "Райо": Они меня обижают, потому что я…
Бразилия перенесет посольство в Иерусалим

Бразилия перенесет посольство в Иерусалим
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Страшная авария&quot;: на Сумщине грузовик протаранил поезд

"Страшная авария": на Сумщине грузовик протаранил поезд
Аэропорт &quot;Запорожье&quot; снова отменяет рейсы из-за тумана

Аэропорт "Запорожье" снова отменяет рейсы из-за тумана
Сергей Лямец: как &quot;уряд технократов&quot; решил заткнуть дыру в бюджете за счет госкомпаний, и у него, похоже, не получится

Сергей Лямец: как "уряд технократов" решил заткнуть дыру в бюджете…
Назначен директор кинофестиваля &quot;Молодость&quot;

Назначен директор кинофестиваля "Молодость"
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Мне не нравится VAR, но он нужен»

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Мне не нравится VAR, но он нужен»
Полиция задержала 26 человек из-за беспорядков возле Рады

Полиция задержала 26 человек из-за беспорядков возле Рады
Конституционный суд разрешил уменьшить до 300 количество народных депутатов

Конституционный суд разрешил уменьшить до 300 количество народных депутатов
Эффектная Ирина Шейк в металлическом боди украсила обложку глянца

Эффектная Ирина Шейк в металлическом боди украсила обложку глянца
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.