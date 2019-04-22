У Саакашвили нет законных оснований для въезда в Украину – Госпогранслужба

В Госпогранслужбе заявили, что Михеил Саакашвили по-прежнему не имеет оснований для законного въезда на территорию Украины.
Об этом говорится в заявлении ГПСУ.
В сентябре 2017 года Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу и, в связи с этим правонарушением, ему до 2021 года запрещен въезд в Украину.
Ранее Саакашвили намеревался вернуться в Украину 1 апреля, но глава МВД Арсен Аваков заявил, что его не должны пустить даже на борт самолета.
Как ранее сообщал Фокус:
Саакашвили заявил, что народ Украины совершил электоральную революцию. Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал, почему жевал красный галстук в прямом эфире в 2008 году в период военных действий в своей стране.
Обновлено в 18:59 Государственная пограничная служба подчеркивает отсутствие оснований для законного въезда бывшего Президента Грузии, председателя политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили в Украину. Об этом сказано в сообщении Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook, передают Українські
Обновлено в 19:18 Государственная пограничная служба Украины заявила, что Михеил Саакашвили, который заявляет о возможном приезде в Украину, не имеет оснований для законного въезда в страну.