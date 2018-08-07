  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. У Сенцова сильно упал пульс – адвокат
Политика
ForUm ForUm · · Обновлено в 19:17
У Сенцова сильно упал пульс – адвокат

У Сенцова сильно упал пульс – адвокат (10 новостей)

«Состояние режиссера ухудшилось»

Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов, заключенный в колонии города Лабытнанги в России, находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

Об этом Громадському сообщил адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова.

Он отметил, что у Олега плохо с сердцем, и его два раза пытались уговорить уехать в больницу. Ему также стало плохо из-за того, что в Лабытнанги стало очень тепло, а у него сейчас плохая переносимость жары.

Олег чувствует слабость во всем теле.

Украинка выиграла забег, а потом помогла финишировать сопернице, которая…
Украинка выиграла забег, а потом помогла финишировать сопернице, которая…

На вопрос о том, есть ли возможность, что Сенцов прекратит голодовку, адвокат ответил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

Сенцов также отмечает, что против перевода его в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку «заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может только навредить ему».

Он также против перевода его в больницу где-нибудь, «поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть».

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Обновлено в 17:26 Об этом Громадському сообщил адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова.

Обновлено в 19:17 Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов, заключенный в колонии города Лабытнанги в России, находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Дин

ФОТО К НОВОСТИ: «У Сенцова сильно упал пульс – адвокат»
Фото Состояние Сенцова ухудшается, но он отказывается ехать в больницу
Фото Пульс снизился до 40 ударов в минуту: адвокат сообщил тревожные новости о состоянии Сенцова
Фото У Сенцова сильно упал пульс – адвокат
Фото У Сенцова слабый пульс, но он не прекращает голодовку, - адвокат
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  07.08.18, 15:32 Украинский политзаключенный Олег Сенцов находится в плохом состоянии, однако отказывается от госпитализации. Об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Дінзе после посещения Сенцова, передает "Громадське".…
Украинская правда Украинская правда  ·  07.08.18, 15:38 В украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова ухудшилось состояние здоровья, но он отказывается прекращать голодовку.
Хвиля Хвиля  ·  07.08.18, 16:02 Состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова ухудшается. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе после посещения режиссера в колонии, пишет Громадське. По словам правозащитника, у Сенцова снизился…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  07.08.18, 16:03 Состояние режиссера ухудшилось.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.08.18, 16:05 Заключенный в колонии города Лабытнанги в Российской Федерации украинский режиссер Олег Сенцов находится в плохом состоянии.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.08.18, 16:05 Заключенный в колонии города Лабытнанги в Российской Федерации украинский режиссер Олег Сенцов находится в плохом состоянии.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  07.08.18, 16:16 Состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова стремительно ухудшается. Его пульс уже снизился до 40 ударов в минуту, но режиссер отказывается от...
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.08.18, 16:29 Состояние здоровья украинского заключенного Олега Сенцова ухудшилось, но он отказывается прекращать голодовку. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Динзе после посещения заключенного, сообщает во вторник,…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  07.08.18, 19:17 Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов, заключенный в колонии города Лабытнанги в России, находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Россия регулярно блокирует работу миссии ОБСЕ на Донбассе, - Волкер

Россия регулярно блокирует работу миссии ОБСЕ на Донбассе, - Волкер
Погром лагеря ромов в Киеве. Координатору С14 Мазуру смягчили меру пресечения

Погром лагеря ромов в Киеве. Координатору С14 Мазуру смягчили меру…
Украина, Латвия, Литва и Польша призвали РФ прекратить ползучую аннексию регионов Грузии

Украина, Латвия, Литва и Польша призвали РФ прекратить ползучую аннексию…
Президент Грузии: сюсюканье с РФ ничего хорошего не принесло

Президент Грузии: сюсюканье с РФ ничего хорошего не принесло
У Сенцова сильно упал пульс – адвокат

У Сенцова сильно упал пульс – адвокат
Посол Нидерландов озвучил условие, при котором санкции против России будут иметь больший эффект

Посол Нидерландов озвучил условие, при котором санкции против России будут…
Холодницкий занял заместителю 614 тыс. грн

Холодницкий занял заместителю 614 тыс. грн
Порошенко поручил узаконить &quot;Слава Украине&quot;

Порошенко поручил узаконить "Слава Украине"
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын депутата из &quot;Відродження&quot; гоняет на Land Cruiser со спецсигналами

Сын депутата из "Відродження" гоняет на Land Cruiser со спецсигналами
Пассажиры час ждали на улице: в аэропорту произошел курьезный инцидент

Пассажиры час ждали на улице: в аэропорту произошел курьезный инцидент
Шахтер нацелился на приобретение румынского полузащитника - СМИ

Шахтер нацелился на приобретение румынского полузащитника - СМИ
Пятый элемент. Как NASA создало новое состояние вещества в космосе

Пятый элемент. Как NASA создало новое состояние вещества в космосе
На Закарпатье ромы устроили массовую драку на выборах барона

На Закарпатье ромы устроили массовую драку на выборах барона
В зоопарке США огромный град вызвал настоящий хаос: двое животных погибли, 14 человек травмированы

В зоопарке США огромный град вызвал настоящий хаос: двое животных…
Вторник прошел без потерь среди украинских бойцов. Ситуация на Донбассе

Вторник прошел без потерь среди украинских бойцов. Ситуация на Донбассе
Завтра инфекционная больница Павлограда останется без света

Завтра инфекционная больница Павлограда останется без света
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.