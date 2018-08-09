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У Сенцова третий затяжной кризис, - адвокат

У Сенцова третий затяжной кризис, - адвокат (11 новостей)

«Вес режиссера снизился до 70 кг»

Осужденный в РФ украинец Олег Сенцов, который голодает уже больше 80 дней, пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание и контролировать все, что с ним происходят. Он весит 70 кг. Об этом рассказал адвокат украинца Дмитрий Динзе.У осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии в Лабытнанги, третий затяжной кризис. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после разговора с адвокатом украинца Дмитрием Динзе.

Он подчеркнула, что, по словам Динзе, ситуация "очень плохая".

"У Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. Последний раз, когда его увозили в городскую больницу Лабытнанги, врачи хотели приковать его к постели и начать насильственное кормление", написала Денисова на своей странице в Facebook.

Адвокат сообщил омбудсмену, что Сенцов не собирается прекращать голодовку.

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"Он пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание и контролировать действия, которые с ним происходят. Его вес уже снизился до 70 килограмм", отметила Денисова.

Она добавила, что Сенцов дал свое согласие на видеосъемку. Уполномоченный по правам человека Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак отметил, что пришлет Денисовой фото и видео с украинцем после разговора с ним.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.

21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе рассказал, что на 26-й день голодовки у Сенцова был кризис и его увозили в больницу за пределы колонии. Тогда он отказался от принудительного кормления. 20 июля адвокат заявил, что около двух недель назад у Сенцова случился второй кризис, он стал принимать питательную смесь.

7 августа Динзе сообщил, что состояние Сенцова ухудшилось: у него анемия и проблемы с сердцем. Адвокат добавил, что режиссер выступает против перевода в гражданскую больницу, потому что "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится и, вероятно, может лишь навредить ему". По его словам, за время голодовки режиссер похудел на 30 кг. В этот же день в управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу заявили, что состояние Сенцова удовлетворительное.

8 августа сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что Сенцов находится в катастрофически плохом состоянии.

Динзе не исключает, что российские власти могут позволить умереть Сенцову в назидание другим заключенным.

Сегодня Денисова попросила Сака, чтобы он посетил Сенцова, сфотографировал его и снял в

ФОТО К НОВОСТИ: «У Сенцова третий затяжной кризис, - адвокат»
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Фото У Сенцова третий затяжной кризис, - адвокат
Фото У Сенцова третий затяжной кризис – адвокат
Фото У Сенцова произошел третий кризис - адвокат
Фото У Сенцова затяжной третий кризис - адвокат
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