У Трампа обвинили Китай в распространении COVID-19 через туристов

Советник президента США по торговой политике Питер Наварро осудил власти Китая за то, что они, зная об эпидемии коронавируса, позволили туристам путешествовать по миру. Он считает, что это привело к распространению коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По его словам, нулевой пациент появился в Ухане в ноябре.

"Китайцы, прикрываясь Всемирной организацией здравоохранения, два месяца скрывали вирус, а затем отправили сотни тысяч китайцев на самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять его", - сказал Наварро.

Он подчеркнул, что не считает действия китайских властей намеренными, однако отметил, что КНР могли предпринять ряд мер по предотвращению распространения инфекции за пределами Уханя.

Ранее сообщалось, что старший медицинский советник китайского правительства и публичное лицо борьбы Китая против COVID-19 Чжун Наньшань заявил, что власти города Ухань, где возникла первая вспышка коронавируса, поначалу...

Обновлено в 07:30 Советник президента США по торговой политике Питер Наварро осудил власти Китая

Обновлено в 09:22 Советник президента США по торговой политике Питер Наварро заявил, что путешествия китайских туристов по всему миру обусловили пандемию коронавируса. Он обвинил Китай в сокрытии от мира случаев заражения коронавирусом на ранней стадии эпидемии. Об этом сообщает ABC News. “ Да, я виню китайцев. Я не говорю, что они сделали это намеренно, однако их китайский вирус – давайте пройдемся по фактам, исправьте меня в случае ошибки – появился в провинции Ухань, “нулевой” пациент был в ноябре. Китайцы под прикрытием ВОЗ в течение двух месяцев скрывали вирус от мира, после чего самолетами отправили сотни тысяч китайцев в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять это”, – сказал Наварро. По его словам, “они могли сдержать вирус в Ухане, вместо этого он превратился в пандемию”. Вместе с тем, он не привел доказательств, что путешествия туристов были осуществлены по указанию китайского правительства.