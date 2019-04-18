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У Украины были шансы отстоять Крым, - начальник Генштаба ВСУ Муженко (4 новости) «Муженко признал, что в 2014 году украинская армия смогла выполнять свои функции благодаря волонтерам и добровольцам»

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в 2014 году Украина могла отстоять Крым. Об этом он сказал в интервью изданию Факты, опубликованном в четверг, 18 апреля.

Муженко положительно ответил на вопрос, были ли шансы отстоять Крым.

"Я и по сей день считаю, что были. И их следовало использовать", - сказал он.

По его словам, в 2014 году Вооруженные силы как государственный институт существовали, однако смогли выполнять свои функции благодаря волонтерам и добровольцам.

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Как известно, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Несколькими днями ранее сообщалось, что власти аннексированного Крыма сделают принадлежавший ранее Порошенко завод базой флота России.

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