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У Волчек разрушаются ткани легких

У Волчек разрушаются ткани легких (4 новости)

«Галина Волчек находится в коме на аппарате искусственного жизнеобеспечения в больнице имени Боткина в Москве. Врачи сообщили, что на сегодня, у артистки…»

Известная советская актриса, режиссер и художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек была экстренно госпитализирована 23 декабря из-за проблем с сердцем. За несколько дней в реанимации ее состояние не улучшилось, и врачи дают неутешительные прогнозы.

Состояние Галины Волчек ухудшается: что говорят врачи

Галина Волчек пожаловалась на плохое самочувствие в понедельник вечером, 23 декабря. К моменту приезда скорой помощи, артистка уже была без сознания. Известно, что в последний месяц она болела – у нее был диагностирован бронхит.

Врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких, так как развилась пневмония и ввели в состояние медикаментозной комы.

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Как сообщают в Telegram-канале Mash, 26 декабря состояние Галины Волчек снова ухудшилось и у нее начались осложнения в сердце и почках.

"У Галины Волчек начались осложнения на сердце и почках. Из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, начались отеки нижних конечностей. Она по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ", - сказано в сообщении.

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Стоит отметить, что у знаменитой 86-летней артистки уже давно наблюдаются проблемы со здоровьем. Несколько лет назад у нее начались проблемы с позвоночником и уже несколько лет она передвигается в инвалидном кресле.

Также ее мучают проблемы с сердцем, легкими и повышенное артериальное давление. Несмотря на это, она продолжала работать.

ФОТО К НОВОСТИ: «У Волчек разрушаются ткани легких»
Фото У Волчек разрушаются ткани легких
Фото У Галины Волчек обнаружили артофию мозга
Фото Стремительно ухудшается: новые данные о состоянии Галины Волчек
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Главред Главред  ·  26.12.19, 15:09 Галина Волчек находится в коме на аппарате искусственного жизнеобеспечения в больнице имени Боткина в Москве. Врачи сообщили, что на сегодня, у артистки начали отказывать органы. У Галины...
Факты Факты  ·  26.12.19, 15:55 Актрисе стало хуже
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