У Збройних силах за добу виявили 60 нових випадків коронавірусу (3 новости) «Минулої доби від коронавірусу померли 76 людей»

Упродовж 25 вересня в Києві зафіксували 447 нових випадків коронавірусу – найбільше серед усіх регіонів. Вісім пацієнтів померло, повідомив міський голова Віталій Кличко, передає "5 канал".

"Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватись. За минулу добу вірус виявили в 447 людей. Зокрема, у 42 дітей. 8 хворих померли", – сказав Кличко.

Серед нових інфікованих – 14 медиків.

Найбільше нових випадків зафіксовано в Дніпровському районі – 66, в Оболонському – 60 та Деснянському – 58 випадків.

Також за минулу добу до лікарень потрапило 59 пацієнтів.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу – 3833. Крім того, зафіксовано 76 нових летальних випадків. Одужали – 1 740 осіб.

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