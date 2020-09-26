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У Збройних силах за добу виявили 60 нових випадків коронавірусу

У Збройних силах за добу виявили 60 нових випадків коронавірусу (3 новости)

«Минулої доби від коронавірусу померли 76 людей»

Упродовж 25 вересня в Києві зафіксували 447 нових випадків коронавірусу – найбільше серед усіх регіонів. Вісім пацієнтів померло, повідомив міський голова Віталій Кличко, передає "5 канал".

"Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватись. За минулу добу вірус виявили в 447 людей. Зокрема, у 42 дітей. 8 хворих померли", – сказав Кличко.

Серед нових інфікованих – 14 медиків. 

Найбільше нових випадків зафіксовано в Дніпровському районі – 66, в Оболонському – 60 та Деснянському – 58 випадків.

Також за минулу добу до лікарень потрапило 59 пацієнтів.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу – 3833. Крім того, зафіксовано 76 нових летальних випадків. Одужали – 1 740 осіб.

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ФОТО К НОВОСТИ: «У Збройних силах за добу виявили 60 нових випадків коронавірусу»
Фото Минулої доби в Україні виявлено ще 3833 хворих на коронавірус
Фото У Збройних силах за добу виявили 60 нових випадків коронавірусу
Фото За минулу добу в Києві виявили 447 нових випадків коронавірусу
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Главком Главком  ·  26.09.20, 09:02 Минулої доби від коронавірусу померли 76 людей
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