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У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук/Как прекратить войну и вернуть Крым

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук/Как прекратить войну и вернуть Крым (4 новости)

«Что нужно делать Зеленскому для прекращения войны на Донбассе, каким способом можно вернуть Крым и есть ли у Украины шансы…»

Крым не будет украинским, а вот Донбасс новоизбранный президент Владимир Зеленский может вернуть, если "подойдет с душой".Такое мнение выразил российский политтехнолог Станислав Белковский."Крым останется в составе России надолго, не нужно испытывать иллюзий.

Донбасс, мне кажется, если удастся убедить его жителей, что это была большая ошибка, их можно быстро интегрировать. И в этом смысле Владимир Зеленский эффективнее Петра Порошенко. Нужно с душой подойти, мол, ребята, вам не кажется, что вы сильно ошиблись? Зеленский для этого более пригоден", - считает эксперт.Он также убежден, что Россия согласится оставить Донбасс в покое, чтобы выйти с "дурацкого положения"."Поскольку России нужно выходить из этой дурацкой ситуации, можно найти общий язык. Вот Крым не отдадут — это совершенно точно. А Донбассу нужно просто сказать: "Ребята, давайте по-нормальному поговорим", что, собственно, г-н Зеленский и предлагает", - рассказал Белковский.К тому же, по его словам, решающая роль по возвращению оккупированных территорий на востоке Украины принадлежит ее жителям."По большому счету, если большинство жителей Донбасса решат, что эта истерика была ни к чему, то они вернутся в состав Украины и Россия это признает. Она же никогда не признавала эти территории своей частью. Россия считает Донбасс частью Украины. Поэтому переговоры нужно вести с жителями Донбасса, а не России", - подытожил политтехнолог.

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Фото Российский политтехнолог рассказал, как Зеленский может вернуть Донбасс под контроль Киева
Фото У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук/Как прекратить войну и вернуть Крым
Фото "У Зеленского есть два пути": Кравчук объяснил, как вернуть мир на Донбасс
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