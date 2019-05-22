У Зеленского говорят, что Богдан не подпадает под люстрацию. По закону – подпадает (7 новостей) «Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка пояснив, чому очільник АП Андрій Богдан не підпадає під закон про люстрацію»

Заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка утверждает, что должности главы АП и его замов под закон об очищении власти не подпадает. По его словам, люстрированный Андрей Богдан может занимать пост главы Администрации Президента.Заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка в комментарии журналистам заявил, что глава АП Андрей Богдан не подпадает под закон о люстрации. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Закон об очищении власти распространяется на должности в органах государственной власти. Администрация Президента не является органом государственной власти, в Администрации нет никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в АП, кроме тех, которые имеются в аппарате", подчеркнул Рябошапка.

Он отметил, что глава и его заместители не имеют должностей в аппарате АП, не являются государственными служащими и не выполняют никаких властных полномочий.

"Поэтому закон о люстрации абсолютно четкий позиция главы Администрации не подпадает под его границы", добавил замглавы Администрации Президента Украины.

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21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации Президента. Указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Богдану 42 года, экономическое и юридическое образование получил во Львовском государственном университете имени Ивана Франко. В 2007 2010 годах занимал пост замминистра юстиции Украины в правительстве Юлии Тимошенко (ведомство в этот период возглавлял Николай Онищук), с декабря 2010-го по март 2014 года был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова. В 2014 2015 годах был советником председателя Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского, позже его личным адвокатом.

В 2019 году участвовал в президентской кампании Зеленского.

В начале мая этого года Богдан заявлял изданию "theБабель", что для него единственная возможность быть назначенным в госорганы без отмены закона о люстрации получить статус участника боевых действий. Однако тогда он говорил, что не собирается этого делать.

21 мая глава АП сказал, что попал под закон о люстрации несправедливо.

В комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат и соучредитель Общественного люстрационного комитета Татьяна Козаченко сообщила, что назначение Богдана главой Администрации Президента Украины противоречит закону о люстрации, однако он может быть советником президента. Она добавила, что Богдан должен осознавать он несет репутационные риски главе государства.