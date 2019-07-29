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Гордон Гордон · · Обновлено в 19:51
· Аннексированный Крым · Украинцы · Заместитель
У Зеленского хотят создать всемирный русскоязычный канал

У Зеленского хотят создать всемирный русскоязычный канал (8 новостей)

«Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента, - подчеркнул Тимошенко»

Необходимо бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ, считает заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.В Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе необходимо создать всемирный русскоязычный канал. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", сообщил он.

По его словам, Украина должна бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ.

В команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это новый телеканал был государственным, отметил Тимошенко.

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"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", добавил замглавы Офиса президента.

2 июля Зеленский говорил, что перед Украиной стоит "информационный вызов" страна должна вернуть не только оккупированные территории, но и людей, которые там проживают. "Они украинцы, на каком бы языке они ни говорили", сказал президент.

Обновлено в 19:40 Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Интерфакс-Украина.

Обновлено в 19:51 Он будет государственным

ФОТО К НОВОСТИ: «У Зеленского хотят создать всемирный русскоязычный канал»
Фото В Украине создадут всемирный канал для "борьбы за умы" русскоговорящих - замглавы Офиса президента
Фото В Офисе президента анонсировали создание всемирного русскоязычного канала для "борьбы за умы"
Фото Украина запустит всемирный русскоязычный канал для "борьбы за умы" - Офис президента
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.07.19, 17:45 Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал.
Капитал Капитал  ·  29.07.19, 18:04 В Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал, рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заместитель…
Канал 112 Канал 112  ·  29.07.19, 19:22 "Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", - подчеркнул Тимошенко.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  29.07.19, 19:23 В Украине будет создан всемирный русскоязычный канал для усиления позиций государства в информационной борьбе. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил,...
ForUm ForUm  ·  29.07.19, 19:40 В Украине запустят всемирный русскоязычный канал для усиления позиций государства в информационной борьбе.Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Интерфакс-Украина.Он…
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