У Зеленского хотят создать всемирный русскоязычный канал (8 новостей) «Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента, - подчеркнул Тимошенко»

Необходимо бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ, считает заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.В Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе необходимо создать всемирный русскоязычный канал. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", сообщил он.

По его словам, Украина должна бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ.

В команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это новый телеканал был государственным, отметил Тимошенко.

Украина никогда не будет поставлять воду в аннексированный Крым, – Климкин

"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", добавил замглавы Офиса президента.

2 июля Зеленский говорил, что перед Украиной стоит "информационный вызов" страна должна вернуть не только оккупированные территории, но и людей, которые там проживают. "Они украинцы, на каком бы языке они ни говорили", сказал президент.

Обновлено в 19:40 Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Интерфакс-Украина.

Обновлено в 19:51 Он будет государственным