У Зеленского отреагировали на падение самолета в Чугуеве (16 новостей и 1 видео) «Президент сообщил о срочном визите в область»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил премьер-министру Денису Шмыгалю создать комиссию для расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области.Президент Украины Владимир Зеленский, из-за крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Чугуеве (Харьковская область), 26 сентября будет находится в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Других ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов", заявил президент.

По словам Зеленского, катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром города Чугуева.

"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая коман...

Обновлено в 00:53 Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые.

Обновлено в 01:20 26 сентября на территории Харьковской области объявлен траур в связи с крушением учебного самолета АН-26, на борту которого находились курсанты Хар