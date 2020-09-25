  1. Главная
  2. Новости
  3. У Зеленского отреагировали на падение самолета в Чугуеве
Гордон Гордон · · Обновлено в 01:20
· Крушение · Самолет · Премьер-министр · Область · Харьковская область · Зеленский заявил
У Зеленского отреагировали на падение самолета в Чугуеве

У Зеленского отреагировали на падение самолета в Чугуеве (16 новостей и 1 видео)

«Президент сообщил о срочном визите в область»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил премьер-министру Денису Шмыгалю создать комиссию для расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области.Президент Украины Владимир Зеленский, из-за крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Чугуеве (Харьковская область), 26 сентября будет находится в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Других ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов", заявил президент.

По словам Зеленского, катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром города Чугуева.

"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая коман...

Обновлено в 00:53 Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые.

Обновлено в 01:20 26 сентября на территории Харьковской области объявлен траур в связи с крушением учебного самолета АН-26, на борту которого находились курсанты Хар

ФОТО К НОВОСТИ: «У Зеленского отреагировали на падение самолета в Чугуеве»
Фото Ан-26: что известно о самолете, потерпевшем крушение в Чугуеве под Харьковом
Фото У Зеленского отреагировали на падение самолета в Чугуеве
Фото Падение военного самолета: Зеленский завтра приедет в Харьковскую область
Фото В Офисе презедента отреагировали на падение самолета в Чугуеве
Фото "Завтра буду на Харьковщине": Зеленский отреагировал на падение самолета с курсантами в Чугуеве
Фото Зеленский отреагировал на авиакатастрофу у Чугуева
Фото Зеленский отреагировал на крушение самолета ВСУ с курсантами под Харьковом
Фото Зеленский отправится в Харьковскую область из-за крушения самолета под Чугуевом
Фото Зеленский в субботу поедет в Харьковскую область в связи с катастрофой самолета ВСУ
Фото Зеленский завтра вылетает в Харьков из-за аварии под Чугуевом
Фото Одного курсанта не пустили на самолет, который потерпел крушение в Чугуеве
Фото Авиакатастрофа Ан-26: Зеленский завтра прибудет в Харьковскую область
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.09.20, 19:30 Сейчас создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств
Телеграф Телеграф  ·  25.09.20, 21:45 Сегодня в Чугуеве на Харьквощине упал самолет Ан-26 во время учений, с курсантами, все погибли.
РБК Украина РБК Украина  ·  25.09.20, 22:11 В Офисе президента выразили соболезнования родным и близким погибших в результате аварии военного самолета Ан-26 в Чугуеве. У Зеленского также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.Новость дополняется......
Страна.ua Страна.ua  ·  25.09.20, 22:21 ...
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.09.20, 22:22 Под Харьковом 25 сентября упал самолет Ан-26. Пока сообщили о 20 жертвах. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на катастрофу. Владимир Зеленский подтвердил, что на борту самолета кроме экипажа…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  25.09.20, 22:25 Президент дал поручение премьеру создать правительственную комиссию, чтобы расследовать причины и обстоятельства авиакатастрофы.
Главред Главред  ·  25.09.20, 22:25 В Офисе президента выразили соболезнования родным и близким погибших в результате аварии военного самолета Ан-26 в Чугуеве. У Зеленского также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Катастрофа...
Униан Униан  ·  25.09.20, 22:36 Катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром города Чугуева.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.09.20, 22:41 Президент Владимир Зеленский пообещал прибыть в Чугуев Харьковской области, где произошла авиакатастрофа. "Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые.…
Обозреватель Обозреватель  ·  25.09.20, 22:42 Президент сообщил о срочном визите в область
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.09.20, 22:50 Президент Украины Владимир Зеленский в субботу поедет в Харьковскую область в связи с катастрофой самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ под Чугуевом.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.09.20, 23:22 Президент Владимир Зеленский намерен в субботу посетить Харьков в связи с аварией самолета Ан-26 Вооруженных сил. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.…
Новый Регион Новый Регион  ·  26.09.20, 00:53 Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые.
АТН АТН  ·  26.09.20, 01:20 26 сентября на территории Харьковской области объявлен траур в связи с крушением учебного самолета АН-26, на борту которого находились курсанты Хар
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Удар ядерной бомбы: создатель Новичка объяснил принцип действия яда

Удар ядерной бомбы: создатель Новичка объяснил принцип действия яда
В Испании территорию завода затопило вином

В Испании территорию завода затопило вином
Лобода показала пышные формы в откровенном купальнике. Фото

Лобода показала пышные формы в откровенном купальнике. Фото
BBC News World опубликовала карту с &quot;неукраинским&quot; Крымом

BBC News World опубликовала карту с "неукраинским" Крымом
Авиакатастрофа под Чугуевом: одного курсанта в последний момент не допустили к полету

Авиакатастрофа под Чугуевом: одного курсанта в последний момент не допустили…
Крайне тяжелое: врачи рассказали о состоянии выживших курсантов в катастрофе под Чугуевом

Крайне тяжелое: врачи рассказали о состоянии выживших курсантов в катастрофе…
Катастрофа Ан-26 на Харьковщине: ГБР расследует возможное нарушение правил полетов

Катастрофа Ан-26 на Харьковщине: ГБР расследует возможное нарушение правил полетов
Президент Польши выразил соболезнование Зеленскому в связи с авиакатастрофой

Президент Польши выразил соболезнование Зеленскому в связи с авиакатастрофой
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.