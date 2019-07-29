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Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 12:56
· Аннексированный Крым · Вода
У Зеленского поставили точку в вопросе с поставками воды в Крым

У Зеленского поставили точку в вопросе с поставками воды в Крым (6 новостей)

«Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что Украина не собирается возобновлять поставки пресной воды Северо-Крымским каналом»

Не поставлять воду в оккупированный Крым Северо-Крымским каналом - это правильная позиция.

Такое мнение высказал постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич.

"Мне кажется, что это неуместно. Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной и верной. Украина должна применять механизмы, которые имеет для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, ведь это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма " - заявил Кориневич.

Он также считает, что не надо ждать изменения по этому вопросу.

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"Не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды по Северо-Крымскому каналу в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция ", - отметил Кориневич.

В Офисе президента такое же мнения относительно оккупированного Крыма и поставки туда электроэнергии с материковой Украиной.

Представители президента Украины Владимира Зеленского отрицают возможность отдать Крым российским оккупантам.Первый помощник Зеленского Сергей Шефир сказал, что Зеленский не станет уступать полуостровом.

Обновлено в 12:56 По словам чиновника, такая же позиция распространяется и на снабжение Крыма электроэнергией с материковой Украины.

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Апостроф Апостроф  ·  29.07.19, 10:06 Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что Украина не собирается возобновлять поставки пресной воды Северо-Крымским каналом.
Канал 112 Канал 112  ·  29.07.19, 11:33 Украина на данный момент поступает правильно, не поставляя воду в Крым, изменений в этом вопросе не планируется. Такую позицию выразил постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич в интервью…
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ForUm ForUm  ·  29.07.19, 12:56 Украина поступает правильно, не поставляя воду в Крым, изменений в этом вопросе не планируется. Об этом сказал постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич в интервью Сегодня.«Позиция…
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