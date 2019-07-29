У Зеленского поставили точку в вопросе с поставками воды в Крым (6 новостей) «Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что Украина не собирается возобновлять поставки пресной воды Северо-Крымским каналом»

Не поставлять воду в оккупированный Крым Северо-Крымским каналом - это правильная позиция.

Такое мнение высказал постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич.

"Мне кажется, что это неуместно. Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной и верной. Украина должна применять механизмы, которые имеет для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, ведь это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма " - заявил Кориневич.

Он также считает, что не надо ждать изменения по этому вопросу.

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"Не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды по Северо-Крымскому каналу в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция ", - отметил Кориневич.

В Офисе президента такое же мнения относительно оккупированного Крыма и поставки туда электроэнергии с материковой Украиной.

Представители президента Украины Владимира Зеленского отрицают возможность отдать Крым российским оккупантам.Первый помощник Зеленского Сергей Шефир сказал, что Зеленский не станет уступать полуостровом.

Обновлено в 12:56 По словам чиновника, такая же позиция распространяется и на снабжение Крыма электроэнергией с материковой Украины.