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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 15:05
· Бизнесмен · Советник президента · Интерфакс-Украина · У Зеленского
У Зеленского прокомментировали возможный дефолт

У Зеленского прокомментировали возможный дефолт (6 новостей)

«Там не поддержали мнение Коломойского»

Идея бизнесмена Игоря Коломойского об объявлении Украиной дефолта вряд ли будет реализована. Об этом заявил глава партии Слуга народа, советник президента Дмитрий Разумков, пишет Интерфакс-Украина в понедельник, 27 мая.

"Это маловероятный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти", - сказал он.

Разумков отметил, что существующие вопросы по этой теме могут в определенной степени проясниться после встречи президента Владимира Зеленского с миссией МВФ во вторник, 28 мая.

Лидер Слуги народа также указал, что в Украине – плюрализм мнений, поэтому любые журналисты и бизнесмены могут высказывать разные точки зрения по тем или иным вопросам.

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Ранее было опубликовано интервью Коломойского британскому изданию Financial Times. В нем бизнесмен заявил, что Украина должна поступить с кредиторами, как Греция и объявить дефолт.

Он также считает, что США и Евросоюз должны полностью списать долги Украины "в качестве компенсации за борьбу с Россией".

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Обновлено в 14:12 Там не поддержали мнение Коломойского.

Обновлено в 15:05 Новый глава президентской партии Слуга народа не поддерживает предложение олигарха Игоря Коломойского о дефолте

ФОТО К НОВОСТИ: «У Зеленского прокомментировали возможный дефолт»
Фото У Зеленского против идеи Коломойского о дефолте
Фото Глава партии Зеленского прокомментировал возможный дефолт Украины
Фото Разумков считает дефолт маловероятным путем для Украины
Фото Малоэффективный путь: у Зеленского прокомментировали идею объявить дефолт в Украине
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  27.05.19, 15:05 Новый глава президентской партии Слуга народа не поддерживает предложение олигарха Игоря Коломойского о дефолте
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