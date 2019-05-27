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У Зеленского прокомментировали возможный дефолт (6 новостей) «Там не поддержали мнение Коломойского»

Идея бизнесмена Игоря Коломойского об объявлении Украиной дефолта вряд ли будет реализована. Об этом заявил глава партии Слуга народа, советник президента Дмитрий Разумков, пишет Интерфакс-Украина в понедельник, 27 мая.

"Это маловероятный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти", - сказал он.

Разумков отметил, что существующие вопросы по этой теме могут в определенной степени проясниться после встречи президента Владимира Зеленского с миссией МВФ во вторник, 28 мая.

Лидер Слуги народа также указал, что в Украине – плюрализм мнений, поэтому любые журналисты и бизнесмены могут высказывать разные точки зрения по тем или иным вопросам.

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Ранее было опубликовано интервью Коломойского британскому изданию Financial Times. В нем бизнесмен заявил, что Украина должна поступить с кредиторами, как Греция и объявить дефолт.

Он также считает, что США и Евросоюз должны полностью списать долги Украины "в качестве компенсации за борьбу с Россией".

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Обновлено в 14:12 Там не поддержали мнение Коломойского.

Обновлено в 15:05 Новый глава президентской партии Слуга народа не поддерживает предложение олигарха Игоря Коломойского о дефолте