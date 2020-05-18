Сегодня в 21:21

У Зеленского прокомментировали возобновление поставок воды в Крым (4 новости) «Он также напомнил о Женевской конвенции»

Украина может возобновить поставки воды в Крым только после деоккупации полуострова.

В интервью для "Интерфакс-Украина" вице-премьер министр министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что "никто ничего не собирается возобновлять".

"Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду", сказал он.

И добавил, что, согласно Женевской конвенции, все гуманитарные запросы гражданского населения оккупированного Крыма должна обеспечить оккупант Российская Федерация.

Ранее стало известно, что вопрос Крыма не будет решаться в рамках минского процесса, для этого создадут отдельную платформу.