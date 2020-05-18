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У Зеленского прокомментировали возобновление поставок воды в Крым

У Зеленского прокомментировали возобновление поставок воды в Крым (4 новости)

«Он также напомнил о Женевской конвенции»

Украина может возобновить поставки воды в Крым только после деоккупации полуострова.

В интервью для "Интерфакс-Украина" вице-премьер министр министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что "никто ничего не собирается возобновлять".

"Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду", сказал он.

И добавил, что, согласно Женевской конвенции, все гуманитарные запросы гражданского населения оккупированного Крыма должна обеспечить оккупант Российская Федерация.

Ранее стало известно, что вопрос Крыма не будет решаться в рамках минского процесса, для этого создадут отдельную платформу.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  18.05.20, 19:25 Вице-премьер заверил, что Украина не будет поставлять воду в оккупированный Крыму.
Факты Факты  ·  18.05.20, 20:40 Вице-премьер объяснил, кто, как и когда будет обсуждать проблемы полуострова
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.05.20, 21:20 Он также напомнил о Женевской конвенции.
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