У Зеленского прокомментировали возобновление поставок воды в Крым

Украина может возобновить поставки воды в Крым только после деоккупации полуострова.
В интервью для "Интерфакс-Украина" вице-премьер министр министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что "никто ничего не собирается возобновлять".
"Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду", сказал он.
И добавил, что, согласно Женевской конвенции, все гуманитарные запросы гражданского населения оккупированного Крыма должна обеспечить оккупант Российская Федерация.
Ранее стало известно, что вопрос Крыма не будет решаться в рамках минского процесса, для этого создадут отдельную платформу.