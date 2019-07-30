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Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 13:18
· Независимость
У Зеленского рассказали, чем заменят военный парад 24 августа

У Зеленского рассказали, чем заменят военный парад 24 августа (10 новостей)

«Кроме шествия запланировано обращение президента и концерт»

Вместо парада на День независимости в этом году состоится Шествие достоинства. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Состоится шествие достоинства - чествование всех, кого уважает Украина", - сказал он. В частности, по его словам, в шествии примут участие представители разных войск, участники АТО, медики, учителя, волонтеры и руководство государства. Также Богдан отметил, что после шествия президент Владимир Зеленский обратится к людям с речью, после чего будет "грандиозный концерт", организацией которого занимается известный украинский режиссер.

Обновлено в 12:57 Вместо парада в День независимости, 24 августа, состоится Шествие достоинства с участием президента Владимира Зеленского и украинских военных. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан на брифинге, передает Громадське. "В этом году Украина будет праздновать День независимости в новом формате.…

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Обновлено в 13:18 По словам Богдана, вместо парада на День независимости, который был отменен соответствующим указом президента Владимира Зеленского, в Киеве состоится Шествие достоинства.

ФОТО К НОВОСТИ: «У Зеленского рассказали, чем заменят военный парад 24 августа»
Фото Шествие Достоинства: Богдан рассказал подробности празднования Дня Независимости в новом формате
Фото Богдан: Вместо парада проведем шествие достоинства
Фото Богдан: вместо парада на День независимости пройдет Шествие достоинства с участием Зеленского и украинских военных
Фото Вместо парада ко Дню независимости Украины состоится Шествие достоинства, - Богдан
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  30.07.19, 12:27 Вместо традиционного парада на День независимости состоится Шествие достоинства. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан во время брифинга во вторник, трансляцию вел телеканал…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  30.07.19, 12:29 В этом году Украина будет отмечать День Независимости по новому осовремененному сценарию. В Киеве пройдет Шествие достоинства, участие в котором примут президент Владимир Зеленский, руководство государства,…
ТСН ТСН  ·  30.07.19, 12:40 Кроме шествия запланировано обращение президента и концерт.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.07.19, 12:45 В этом году в Украине День независимости будут праздновать в новом формате.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.07.19, 12:45 В этом году в Украине День Независимости будут праздновать в новом формате.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  30.07.19, 12:50 Вместо традиционного парада военной техники на День Независимости в Киеве пройдет Хода гідності (Шествие достоинства), в котором примет участие и президент Владимир Зеленский. Об этом сегодня на брифинге…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.07.19, 12:51 Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан анонсировал проведение Шествия достоинства на главной улице Киева в День независимости Украины с участием военнослужащих и ветеранов АТО вместо проведения…
Фокус Фокус  ·  30.07.19, 12:57 Вместо парада в День независимости, 24 августа, состоится Шествие достоинства с участием президента Владимира Зеленского и украинских военных. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан на брифинге,…
Газета День Газета День  ·  30.07.19, 13:18 Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал об альтернативе параду на День независимости Украины. Об этом он рассказал в ходе брифинга, передает РБК-Украина. По словам Богдана, вместо парада на День…
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