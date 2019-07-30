У Зеленского рассказали, чем заменят военный парад 24 августа

Вместо парада на День независимости в этом году состоится Шествие достоинства. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Состоится шествие достоинства - чествование всех, кого уважает Украина", - сказал он. В частности, по его словам, в шествии примут участие представители разных войск, участники АТО, медики, учителя, волонтеры и руководство государства. Также Богдан отметил, что после шествия президент Владимир Зеленский обратится к людям с речью, после чего будет "грандиозный концерт", организацией которого занимается известный украинский режиссер.

Обновлено в 12:57 Вместо парада в День независимости, 24 августа, состоится Шествие достоинства с участием президента Владимира Зеленского и украинских военных. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан на брифинге, передает Громадське. "В этом году Украина будет праздновать День независимости в новом формате.…

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Обновлено в 13:18 По словам Богдана, вместо парада на День независимости, который был отменен соответствующим указом президента Владимира Зеленского, в Киеве состоится Шествие достоинства.