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У Зеленского рассказали, как у него появилась идея провести дебаты на стадионе

У Зеленского рассказали, как у него появилась идея провести дебаты на стадионе (4 новости)

«В марте во время концертного тура Квартала Владимир Зеленский предложил своей команде провести дебаты с Петром Порошенко на стадионе»

В марте во время концертного тура «Квартала» Владимир Зеленский предложил своей команде провести дебаты с Петром Порошенко на стадионе. Об этом рассказал сценарист «Слуги народа» Юрий Костюк в интервью УП. «Владимир говорил: нам нужно думать о формате, мы точно понимали, что это не студия. В конце марта «Квартал» поехал по Украине с концертами. И помню, был концерт на «Днепр-Арене», мы стояли за кулисами, спустился Владимир и говорит: «Я понял, где стоит делать дебаты. На стадионе», — сказал Костюк. Также сценарист сериала рассказал, как у команды Зеленского возникла идея записать видео-приглашение на дебаты. «Еще перед первым туром у нас возникла эта история. Решение записать видео-приглашение на „Олимпийском“ рождалось уже в этом здании (в штабе Зеленского), в обед придумали — уже утром записали», — отметил Костюк. По его словам, в команде Зеленского «на 90% думали, что Порошенко откажется». Также Костюк рассказал, как Зеленский готовился к дебатам. «К дебатам Зеленский готовился со своим штабом. Можно сказать, что он готовился к ним на протяжении всей кампании, здесь почти ежедневно происходили экспертные совещания из всех возможных вопросов. И так или иначе это также прокачка. Перед самыми дебатами Владимир имел просто сесть, самостоятельно систематизировать информацию и собственно готовиться к вопросам оппонента», — рассказал Костюк.

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Украинская правда Украинская правда  ·  02.05.19, 08:39 В марте во время концертного тура "Квартала" Владимир Зеленский предложил своей команде провести дебаты с Петром Порошенко на стадионе.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  02.05.19, 09:39 Сценарист "Слуги народа" Юрий Костюк рассказал, что в марте во время концертного тура "Квартала" Владимир Зеленский предложил своей команде провести дебаты...
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  02.05.19, 10:29 В марте во время концертного тура "Квартала" Владимир Зеленский предложил своей команде провести дебаты с Петром Порошенко на стадионе. Об этом рассказал сценарист "Слуги народа" Юрий Костюк в интервью…
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