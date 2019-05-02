У Зеленского рассказали, как у него появилась идея провести дебаты на стадионе

В марте во время концертного тура «Квартала» Владимир Зеленский предложил своей команде провести дебаты с Петром Порошенко на стадионе. Об этом рассказал сценарист «Слуги народа» Юрий Костюк в интервью УП. «Владимир говорил: нам нужно думать о формате, мы точно понимали, что это не студия. В конце марта «Квартал» поехал по Украине с концертами. И помню, был концерт на «Днепр-Арене», мы стояли за кулисами, спустился Владимир и говорит: «Я понял, где стоит делать дебаты. На стадионе», — сказал Костюк. Также сценарист сериала рассказал, как у команды Зеленского возникла идея записать видео-приглашение на дебаты. «Еще перед первым туром у нас возникла эта история. Решение записать видео-приглашение на „Олимпийском“ рождалось уже в этом здании (в штабе Зеленского), в обед придумали — уже утром записали», — отметил Костюк. По его словам, в команде Зеленского «на 90% думали, что Порошенко откажется». Также Костюк рассказал, как Зеленский готовился к дебатам. «К дебатам Зеленский готовился со своим штабом. Можно сказать, что он готовился к ним на протяжении всей кампании, здесь почти ежедневно происходили экспертные совещания из всех возможных вопросов. И так или иначе это также прокачка. Перед самыми дебатами Владимир имел просто сесть, самостоятельно систематизировать информацию и собственно готовиться к вопросам оппонента», — рассказал Костюк.