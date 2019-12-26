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У Зеленского рассказали, когда Украина и Россия смогут подписать газовый контракт

У Зеленского рассказали, когда Украина и Россия смогут подписать газовый контракт (3 новости)

«Речь идет о 5-летнем соглашении на транзит газа в Европу с возможностью дальнейшего продления»

Украина и Россия намерены подписать контракт по транзиту газа уже на этих выходных. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, передает ТСН.

Переж этим, по его словам, Украина и Россия должны согласовать ряд документов, в том числе и об отказе от исков друг к другу.

Отметим, что речь идет о пятилетнем соглашении на транзит газа в Европу с возможностью дальнейшего продления. В Офисе президента уверены, что Украина от такого контракта только выиграет.

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"Мы действительно получаем на очень хороших условиях транзитный контракт", - заявил Ермак.

ФОТО К НОВОСТИ: «У Зеленского рассказали, когда Украина и Россия смогут подписать газовый контракт»
Фото У Зеленского рассказали, когда Украина и Россия смогут подписать газовый контракт
Фото Ермак назвал дату подписания договора по транзиту
Фото У Зеленского рассказали, когда Украина и Россия подпишут контракт по транзиту газа
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  26.12.19, 20:57 Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина и Российская Федерация могут подписать контракт по транзиту газа уже на этих выходных. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТСН".По его словам,…
Униан Униан  ·  27.12.19, 00:56 Речь идет о 5-летнем соглашении на транзит газа в Европу с возможностью дальнейшего продления.
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