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У Зеленского снова зовут потенциальных избирателей на бесплатный концерт – "ОПОРА"

У Зеленского снова зовут потенциальных избирателей на бесплатный концерт – "ОПОРА" (4 новости)

«Концерт должен состояться перед дебатами на НСК Олимпийский 19 апреля. На нем выступят популярные звезды украинской эстрады»

На концерт на "Олимпийском" перед дебатами представители кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского бесплатно предлагают билеты, которые обычно обходятся в 190-1750 грн, отметили в сети "Опора".В Голованевском районе Кировоградской области представители кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского предлагают бесплатно посетить концерт, который должен пройти 19 апреля на ОСК "Олимпийский" перед дебатами. Об этом 16 апреля сообщила гражданская сеть "Опора".

По информации активистов, людей призывают получить бесплатные билеты на концерт "популярных звезд украинской эстрады" и зарегистрироваться на бесплатную поездку в Киев на этот концерт.

Намерение выдавать бесплатные билеты подтвердили местные представители Зеленского.

Представители "Опоры" получить билеты не смогли из-за их отсутствия.

Кейт Миддлтон в блестящем платье посетила концертный зал в Белфасте
Кейт Миддлтон в блестящем платье посетила концертный зал в Белфасте

"Предложили оставить свои контактные данные. По словам работников офиса, также возможно будет организован автобусный подвоз желающих в Киев, или желающим придется самостоятельно обеспечивать свое путешествие. "Мне должны передать билеты, но сколько их пока не знаю", отметила представительница команды Зеленского в Кропивницком Лика Кожа", рассказали в "Опоре".

Среди артистов, которые должны выступить на концерте Ольга Полякова и Дзидзьо. По данным "Опоры", стоимость билета на другой концерт Поляковой составляет 300 1750 грн, а Дзидзьо 190 690 грн.

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко 15,95%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Он заявил, что ждет ответа от Порошенко в течение 24 часов, и выдвинул ряд условий. В ночь на 4 апреля Порошенко принял предложение. Он назначил дебаты Зеленскому на НСК "Олимпийский" на 14.14 14 апреля.

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук объяснила, что официальные теледебаты, финансируемые из госбюджета, должны состояться в студии Общественного телевидения 19 апреля (начало в 20.00). Дебаты кандидатов на стадионе могут быть формой предвыборной агитации и должны оплачиваться из фондов кандидатов, отмечали в ЦИК.

14 апреля Порошенко пришел на стадион "Олимпийский", Зеленский на НСК не появился.

В штабе Зеленского заявили, что под стадионом был агитационный митинг Порошенко, а дебаты на НСК "Олимпийский" должны начаться в 19.00 19 апреля.

Советник штаба Порошенко Олег Медведев 15 апреля заявил, что президент готов принять участие в дебатах на НСК "Олимпийский" с 16.00 до 18.00 19 апреля, чтобы после этого кандидаты могли отправиться в студию Общественного телевидения для проведения дебатов, предусмотренных законом.

Политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков заявил о нецелесообразности дебатов в рабочее время.

16 апреля Медведев сообщил, что штабы Порошенко и Зеленского подписали соглашение об аренде НСК "Олимпийский" на вечер 19

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.04.19, 20:55 Концерт должен состояться перед дебатами на НСК "Олимпийский" 19 апреля. На нем "выступят популярные звезды украинской эстрады".
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