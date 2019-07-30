У Зеленского спешат отменить земельный мораторий (10 новостей) «В Офисе президента сообщили о переговорах со Всемирным банком»

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук сообщил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения может быть отменен до конца 2019 года. Об этом он рассказал агентству Bloomberg, передает 112 Украина.

«В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, это будет довольно сложно», - сказал Гончарук.

По его словам, сейчас Офис президента проводит обсуждения со Всемирным банком касательно модели открытия рынка земли. Так, наиболее либеральная модель может способствовать увеличению роста экономики Украины более чем на 3 процентных пункта в год, а самая консервативная - на 0,5 п.п.

«Мы ищем наименее болезненную, но наиболее эффективную модель (открытия рынка земли, - ред.)», - сказал Гончарук.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине нужно отменить мораторий на продажу земель. Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допустил введение рынка сельхозземель на протяжении года.

Обновлено в 19:09 В Офисе президента сообщили о переговорах со Всемирным банком

Обновлено в 20:02 Офис президента заявил о планах на отмену моратория на продажу сельскохозяйственной земли.