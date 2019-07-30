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ForUm ForUm · · Обновлено в 20:02
У Зеленского спешат отменить земельный мораторий

У Зеленского спешат отменить земельный мораторий (10 новостей)

«В Офисе президента сообщили о переговорах со Всемирным банком»

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук сообщил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения может быть отменен до конца 2019 года. Об этом он рассказал агентству Bloomberg, передает 112 Украина.

«В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, это будет довольно сложно», - сказал Гончарук.

По его словам, сейчас Офис президента проводит обсуждения со Всемирным банком касательно модели открытия рынка земли. Так, наиболее либеральная модель может способствовать увеличению роста экономики Украины более чем на 3 процентных пункта в год, а самая консервативная - на 0,5 п.п.

«Мы ищем наименее болезненную, но наиболее эффективную модель (открытия рынка земли, - ред.)», - сказал Гончарук.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине нужно отменить мораторий на продажу земель. Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допустил введение рынка сельхозземель на протяжении года.

Обновлено в 19:09 В Офисе президента сообщили о переговорах со Всемирным банком

Обновлено в 20:02 Офис президента заявил о планах на отмену моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

ФОТО К НОВОСТИ: «У Зеленского спешат отменить земельный мораторий»
Фото У Зеленского спешат отменить земельный мораторий
Фото Зе-команда готова отменить мораторий на продажу земли до конца года
Фото У Президента хотят отменить мораторий на продажу земли до конца года
Фото У Зеленского заявили, что мораторий на продажу земли отменят до конца 2019 года
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  30.07.19, 18:15 Офис президента планирует отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли до конца текущего года. Об этом заявил заместитель руководителя ОП Алексей Гончарук, сообщает Bloomberg. По его словам,…
MIGnews MIGnews  ·  30.07.19, 18:19 Офис президента намерен до конца текущего года отменить мораторий на продажу земли.
Главред Главред  ·  30.07.19, 18:37 Отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить рынок сельхозземель в Украине в Офисе президента планируют уже к концу 2019 года. В Зе-команде уверены, что если не снять мораторий...
Украинская правда Украинская правда  ·  30.07.19, 18:43 В Офисе президента планируют отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить рынок сельхозземель в Украине до конца 2019 года.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
UAinfo UAinfo  ·  30.07.19, 18:52
Фокус Фокус  ·  30.07.19, 19:02 Отмена в Украине моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и запуск рынка земли планируется уже в нынешнем году. Об этом, как сообщает Громадське, заместитель руководителя Офиса президента…
Голос.UA Голос.UA  ·  30.07.19, 19:04 Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что в ОП планируют отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли до конца 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой…
Обозреватель Обозреватель  ·  30.07.19, 19:09 В Офисе президента сообщили о переговорах со Всемирным банком
Finance Finance  ·  30.07.19, 20:02 Офис президента заявил о планах на отмену моратория на продажу сельскохозяйственной земли. В перспективах – запустить рынок сельхозземель в Украине уже до конца 2019 года. Об этом сообщил заместитель…
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