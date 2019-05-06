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У жены британского принца Гарри Меган Маркл начались роды

У жены британского принца Гарри Меган Маркл начались роды (7 новостей)

«У герцогини Сассекской Меган сегодня утром начались роды. Об этом со ссылкой на Букингемский дворец сообщает Би-би-си.Принц Гарри находится с…»

По срокам Меган должна была родить в конце апреля, начале мая Герцогиня Меган уже должна была родить малыша - она переносила плод на неделю свыше нормы срока. Если же она не разродится самостоятельно в ближайшие дни, врачи будут вынуждены вызвать искусственные роды, потому, что перенос угрожает как жизни малыша, так и Меган. Отметим, что сейчас Меган 37 лет, и в это время роды зачастую проходят с усложнениями. Меган не хочет рожать в больнице и намерена сделать это в домашней обстановке. Но скорее всего ее доставят в больницу. Отметим, что в течении недели в СМИ появлялась информация о том, что герцогиня якобы родила. поклонники королевской четы считают, что королева Елизавета II намеренно "выдала" пол новорожденного ребенка, когда побывала на воскресной церковной службе. Королева для выхода в свет выбрала ярко-розовый наряд: пальто, шляпа с цветами и украшения из жемчуга. Несколькими днями ранее в Виндзоре даже начался переполох: была замечена машина, которую сопровождал полицейский эскорт. Она медленно двигалась в сторону Виндзорского замка — как решили свидетели, это Меган возвращалась домой с ребенком. Очевидцы даже разглядели нечто розовое на заднем сидении — возможно, детское одеяльце. Однако позже оказалось, что в автомобиле ехала не "малышка Сассекс", а сама королева, которая и тогда оделась в розовое. Новорожденный ребенок принца Гарри и герцогини Сассекской будет седьмым в очереди на трон, и станет восьмым правнуком королевы и принца Филиппа. Как сообщали "Комментарии" , у жены принца Гарри Меган, за последние несколько недель было несколько нападений ложных схваток. Принц Гарри так перепугался за жену, что среди ночи повез ее в больницу. После осмотра врачи отпустили пару домой. Вскоре на официальной странице Кенсингтонского дворца появлялось сообщение о начале родов у герцогини Сассекской, но вскоре эту публикацию удалили. Также мы писали о том, что подруга Меган Маркл случайно проговорилась о том, кто родится у герцогини.

ФОТО К НОВОСТИ: «У жены британского принца Гарри Меган Маркл начались роды»
Фото Меган Маркл будут вызывать роды, если она не родит в ближайшие дни
Фото Меган Маркл родила ребенка: все подробности
Фото Меган Маркл родила мальчика - СМИ
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УНН УНН  ·  06.05.19, 16:20 Букингемский дворец объявил, что у Меган Маркл – герцогини Сассексской, супруги британского принца Гарри - начались роды, передаёт УНН, ссылаясь на The Telegraph.Она родит своего первого ребенка…
Канал 112 Канал 112  ·  06.05.19, 16:30 У жены британского принца Гарри, бывшей актрисы Меган Маркл начались роды. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца. Сообщается, что схватки у герцогини Сассекской…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  06.05.19, 16:41 У герцогини Сассекской Меган сегодня утром начались роды. Об этом со ссылкой на Букингемский дворец сообщает Би-би-си.Принц Гарри находится с ней.
РБК Украина РБК Украина  ·  06.05.19, 16:51 Меган Маркл родила сына. Долгожданное пополнение в королевской семье состоялось в понедельник, 6 мая. Об єтом сообщают западные СМИ.Известно, что роды 37-летней герцогини Сассекской состоялись в больнице. Во…
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.05.19, 16:57 Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила первенца, о чем пишет The Daily Mail. Издание также отмечает, что супруга принца Гарри родила мальчика. Роды начались рано утром - якобы позже на одну неделю, нежели…
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