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U21. Динамо - Шахтер: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча

U21. Динамо - Шахтер: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча (5 новостей)

«Команды проведут первую встречу в сезоне УПЛ»

В субботу, 10 августа, состоится украинское "классическое" дерби – киевское "Динамо" будет принимать донецкий "Шахтер". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом матче.

Динамо – Шахтер: прогноз

У "Шахтера", несмотря на выездной статус, больше шансов в этом матче. Они имели больше времени на подготовку к игре, в отличие от "Динамо", которое среди недели сыграло выездной матч квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге". И проиграло.

Также неизвестно в какой форме находятся лидеры "Динамо". Виктор Цыганков вышел на замену, но не показал ту игру, которую от него ожидают. Фран Соль только восстановился от травмы, Жерсон Родригеш еще не успел влиться в коллектив. Поэтому "горняки" на их фоне выглядят монолитнее.

Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Видео трансляция (видео)
Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Видео трансляция (видео)

Но не стоит забывать, что это принципиальное противостояние для "Динамо". Поэтому игроков не стоит дополнительный раз настраивать. И на стороне киевлян будет поддержка домашних трибун. А также еще свежо воспоминание о недавнем успехе в матче за Суперкубок, когда за три минуты удалось забить дважды и победить.

Прогноз Favorit

Эта букмекерская контора оценила победу "Динамо" коэффициентом 3,00. На то, что победит "Шахтер", коэффициент 2,25. Ничья в матче 3,65.

В последнем матче между этими командами за Суперкубок было забито три гола. Поэтому ставка на "Тотал матча больше 2,5" – 2,0, в то время как на "Тотал матча меньше 2,5" – 1,82.

Прогноз PariMatch

Более ровные коэффициенты у PariMatch. У них победа "Динамо" получила 2,80. Зато успех "Шахтера" оценен в 2,80. Ничья – 3,35

При этом индивидуальный тотал тоже в пользу гостей – "Тотал больше 2,0 "Шахтер" составляет 4,80. "Тотал больше 2,0 "Динамо" – 5,50.

Прогноз Marathon bet

Предпочтение "Шахтеру" отдали и здесь – 2,25 на их победу. Победа "Динамо" оценена в 2,82. Ничья – 3,25.

Что касается количества голов, то "Тотал матча меньше 2,5" – 1,71, зато "Тотал матча больше 2,5" – 2,18.

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Униан Униан  ·  09.08.19, 10:04 Гранды украинского футбола проведут второй матч в новом сезоне.
Terrikon Terrikon  ·  09.08.19, 12:03 В 3-м туре УПЛ в Киеве встретятся «Динамо» и «Шахтер»
Terrikon Terrikon  ·  09.08.19, 13:31 В 3-м туре молодежного чемпионата "Шахтер" U21 на выезде сыграет с "Динамо" U21.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  09.08.19, 14:29 Команды проведут первую встречу в сезоне УПЛ.
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